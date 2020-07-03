Смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым: адвокат сделал неожиданное заявление

Актер признает участие своей машины в аварии, но не видит своей вины

Российский актер Михаил Ефремов, который в состоянии алкогольного опьянения в прошлом месяце попал в ДТП, в результате которого погиб человек, заявляет о собственной невиновности в случившемся.

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Об этом 3 июля сообщил телеканалу "Москва 24" его адвокат Эльман Пашаев, отказавшись разъяснять слова своего подзащитного назвав это "преждевременным".

"То есть данное преступление он не совершал", – отметил юрист.

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Адвокат Ефремова объяснил предложение о компенсации, которое ранее поступило от артиста семье погибшего водителя.

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"Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – добавил Пашаев.

Юрист назвал стремление Ефремова "готовностью добровольной помощи пострадавшим".

"Ефремов признает, что ДТП совершено с участием его машины. Но вины в его совершении не признает и никогда раньше не признавал", – отметил представитель защиты.

Позже Эльман Пашаев заявил, что его слова были неверно истолкованы СМИ.

"Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался", – сказал он.

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Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Ее водитель, 57-летний мужчина, при этом погиб. Позже в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков.

9 июня Ефремову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста- суд запретил ему покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ и иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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