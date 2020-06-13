Ефремов предложил компенсацию за гибель Захарова в ДТП: семья погибшего отреагировала

Семья Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, не приняла извинения актера Михаила Ефремова, по вине которого произошла эта авария. Также они отказались от денежной компенсации. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

Адвокат рассказал, что он связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеообращения актера.

"Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Таким образом извинения семьей де-факто не приняты", – сказал Добровинский.

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"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем – это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - процитировал брата покойного Александр Добровинский.

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Представители семьи намерены добиваться справедливого решения суда.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию в Москве. Известно, что от полученных травм в реанимации умер водитель фургона – 57-летний Сергей Захаров. За руль Ефремов сел в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже результат анализа показал, что в крови актера обнаружены следы наркотиков.

Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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