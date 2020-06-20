Ефремов прошел психиатрическую экспертизу: обнародовано заключение

Актер был в депрессивном состоянии и признал наркотическую зависимость

Российский актер Михаил Ефремов, который устроил смертельную аварию в центре Москвы, прошел судебно-психиатрическую экспертизу в одной из больниц.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, актера осмотрели психолог, психиатр и невролог.

"Михаил был вежлив, вел себя корректно, находился в депрессивном состоянии. Наркотической зависимости не отрицал, рассказывал о регулярных загулах. Что случилось в вечер смертельного ДТП, почти не помнит", - говорится в сообщении.

В результате заключение экспертизы о состоянии актера выдали сразу, в больницу его направлять не стали, поскольку диагноз "был очевиден".

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Напомним, российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию в Москве. От полученных травм в реанимации умер водитель машины, с которой столкнулся актер – 57-летний Сергей Захаров. За руль Ефремов сел в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже результат анализа показал, что в крови были обнаружены следы наркотиков.

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Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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