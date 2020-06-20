Українська
$ 26,76
30,06
  1. Мировые новости
  2. Россия

Ефремов прошел психиатрическую экспертизу: обнародовано заключение

20 июня, 12:01

Руслан Ровик Руслан Ровик

Актер был в депрессивном состоянии и признал наркотическую зависимость

Российский актер Михаил Ефремов, который устроил смертельную аварию в центре Москвы, прошел судебно-психиатрическую экспертизу в одной из больниц.

Реклама

Как сообщает Telegram-канал Mash, актера осмотрели психолог, психиатр и невролог.

"Михаил был вежлив, вел себя корректно, находился в депрессивном состоянии. Наркотической зависимости не отрицал, рассказывал о регулярных загулах. Что случилось в вечер смертельного ДТП, почти не помнит", - говорится в сообщении.

В результате заключение экспертизы о состоянии актера выдали сразу, в больницу его направлять не стали, поскольку диагноз "был очевиден".

В тренде
В мире за неделю выздоровело полмиллиона заболевших коронавирусом

Напомним, российский актер Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию в Москве. От полученных травм в реанимации умер водитель машины, с которой столкнулся актер – 57-летний Сергей Захаров. За руль Ефремов сел в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже результат анализа показал, что в крови были обнаружены следы наркотиков.

Реклама

Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП психиатры экспертиза Михаил Ефремов

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Михаил Ефремов пытался совершить самоубийство после ДТП – СМИ
Михаил Ефремов пытался совершить самоубийство после ДТП – СМИРоссия
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТО
Агрессия РФ угрожает не только Украине: американские военные обратились к НАТОУкраина
У Путина отреагировали на усиление партнерства Украины с НАТО
У Путина отреагировали на усиление партнерства Украины с НАТОПолитика
Ефремов предложил компенсацию за гибель Захарова в ДТП: семья погибшего отреагировала
Ефремов предложил компенсацию за гибель Захарова в ДТП: семья погибшего отреагировалаРоссия
Михаил Ефремов был очень пьян и под наркотиками: что нужно знать о смертельном ДТП с актером
Михаил Ефремов был очень пьян и под наркотиками: что нужно знать о смертельном ДТП с актеромРоссия
У Лаврова отреагировали на
У Лаврова отреагировали на "поздравление" от контрразведчиков СБУПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять