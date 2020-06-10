Михаила Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Актеру Михаилу Ефремову, который совершил смертельное ДТП в центре Москвы, планируют назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ему планируется провести психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволяет устанавливать психологические особенности человека, его психическое состояние, мотивы его действий", – сказал источник.

Он уточнил, что вопрос с назначением необходимых экспертиз будет решаться в рамках расследования дела.

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"На данный момент установлено, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, в его крови также выявлены следы наркотических веществ. Сам Ефремов не отрицал, что употреблял алкоголь перед тем, как сесть за руль", – сказал собеседник агентства.

Кроме того, по делу планируется назначить и техническую экспертизу автомобиля Ефремова, чтобы исключить версию неисправности машины.

Тем временем вдова погибшего в ДТП водителя фургона Ирина Стерхова не намерена идти на мировую с актером

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"Я не хочу никакой мировой, пусть сядет. И хотелось бы, чтобы это была не меньшая планка, а большая, выше. Потому что правильно сказали, все равно найдут льготы, найдут отмазки, но хотя бы из двенадцати (лет) половину действительно пусть посидит", – сказала она.

По словам Стерховой, представители Ефремова не связывались с ней после ДТП.

Как известно, ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Водитель фургона умер от полученных травм.

9 июня Ефремов был отправлен под домашний арест. Суд запретил актеру Михаилу Ефремову выходить из дома, а также пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.

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Актеру грозит до 12 лет заключения.

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