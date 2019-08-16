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Экипаж аварийного российского самолета попал в список "Миротворца"

Сегодня, 00:25

На сайте появились личные данные командира воздушного судна и экипажа

Всех членов экипажа самолета Airbus-321 "Уральских авиалиний", аварийно севшего в поле в Подмосковье, включили в базу данных украинского сайта "Миротворец".

На сайте появились личные данные командира воздушного судна Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, а также пятерых бортпроводников – Алексея Забелина, Дмитрия Гончаренко, Яны Ягодиной, Надежды Вершининой, Алии Слякаевой и Дмитрия Ивлицкого.

Причинами внесения в базу "Миротворца" называны "сознательное нарушение государственной границы Украины, участие в попытках легализации аннексии Крыма и соучастие в нелегальном перемещении людей и грузов на оккупированную территорию".

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Также за организацию полета в Крым и "участие в попытках легализации аннексии Крыма" в список попал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

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Жесткая посадка самолета в Подмосковье: стала известна судьба лайнера

Напомним, 15 августа самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из аэропорта в подмосковном Жуковском в оккупированный Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг, 15 августа, в районе деревни Рыбинское Московской области.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В результате ЧП пострадали 55 человек, включая 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

Причиной ЧП стало столкновение со стаей чаек, которое привело к тому, что оба двигателя лайнера вышли из строя. Журналисты сообщили, что птицы обитают на нелегальной свалке неподалеку от аэропорта.

Напомним, что это уже не первое ЧП с самолетами в России за эту неделю. Ранее у пассажирского Ан-24, который летел из Тиличики в Петропавловск-Камчатский, лопнуло лобовое стекло.

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Источник: Интерфакс

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