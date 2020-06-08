Экс-канцлера Германии переизбрали в совет директоров "Роснефти"

Друг Путина и главный лоббист Кремля с 2017 года возглавляет совет директоров российской компании

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер переизбран главой совета директором российской нефтегазовой компании "Роснефть". Об этом сообщает пресс-служба самой компании.

Так, 5 июня по итогам годового собрания акционеров состоялось первое заседание совета директоров ПАО "НК "Роснефть", на котором председателем совета директоров избран Герхард Шредер.

Также сформирован состав и избраны председатели комитетов совета директоров. Среди прочих в состав совета директоров снова избран глава дочерней компании "Газпром" Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

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Напомним, первый раз Шредер стал главой совета директоров "Роснефти" в 2017 году. Тогда на этом посту он сменил помощника президента России Андрея Белоусова. Глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что приход в компанию бывшего канцлера Германии откроет перед ней новые перспективы на международном рынке и хорошо скажется на российско-германских отношениях в целом.

Отметим, что Шредера называют другом Путина и главным лоббистом интересов Кремля на международной арене. Также он не раз отмечался скандальными высказываниями. Так, например, в начале мая экс-канцлер Германии сделал циничное заявление по Украине, заявив о бессмысленности санкций и что оккупированный Крым никто Украине уже не вернет.

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