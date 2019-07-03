Сделать стартовой
26,18
29,58
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Экс-переводчика Гройсмана отпустили под домашний арест

3 июля, 20:14

Судьи Голосеевского райсуда Киева изменили Ежову меру пресечения

Валентин Рыбин и Станислав Ежов (справа). Фото: Владимир Рыбин / Facebook
Валентин Рыбин и Станислав Ежов (справа). Фото: Владимир Рыбин / Facebook.

Голосеевский райсуд Киева 3 июля изменил меру пресечения экс-переводчику премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, обвиняемому в государственной измене, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении сказано, что судьи приняли это решение, несмотря на обоснованные возражения прокуроров.

Читайте также

На странице адвоката Ежова Валентина Рыбина сообщается, что его подзащитного освободили прямо в зале заседаний.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Ежов был задержан 20 декабря 2017 года на рабочем месте. По данным правоохранителей, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки и действовал в интересах страны-агрессора.

По данным Службы безопасности Украины, Ежов передавал в Россию информацию о заграничных поездках и переговорах Гройсмана.

Суд несколько раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. На заседании 23 мая прокурор Игорь Крынин заявлял, что на свободе Ежов может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить совершать правонарушения. Он также допустил, что экс-переводчик Гройсмана может бежать в Россию, так как российские спецслужбы якобы планировали оформить ему гражданство РФ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суд, арест, госизмена, ежов

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-переводчика Гройсмана отпустили под домашний арест". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана, обвиняемому в государственной измене

5 апреля, 19:06

Сам Ежов просил судей не удовлетворять ходатайство стороны обвинения

Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана

12 февраля, 20:52

Ежову продлили арест на 60 суток, следующее заседание состоится 5 апреля

Дело о шпионаже экс-переводчика Гройсмана: суд принял решение

29 октября 2018, 15:46

Станислав Ежов останется под стражей как минимум до 27 декабря

Суд продлил арест экс-переводчику Гройсмана

23 мая, 21:25

Следующее заседание по делу Станислава Ежова назначено на 2 июля

4 предмета личной гигиены, которые могут быть опасны для здоровья

Зеленский обещает справедливое наказание за смерть ребенка

Боевики "ДНР" объявили "охоту" на своего экс-главаря

СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом

В сети высмеяли музей в Донецке с фигурами террористов

Зеленский уволил глав еще трех ОГА и назначил и.о.

Фотографии поля стадиона "Спартака" после концерта "Ленинграда"

Лучший игрок Карпат перешел в испанский клуб

Астафьева позировала с перепичкой у столичного киоска, видео

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

Сегодня, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

В РФ поставили условие для сохранения транзита газа через Украину

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве девочки

На Херсонщине дельфин присоединился к отдыхающим на пляже
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь