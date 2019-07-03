Экс-переводчика Гройсмана отпустили под домашний арест

Судьи Голосеевского райсуда Киева изменили Ежову меру пресечения

Валентин Рыбин и Станислав Ежов (справа). Фото: Владимир Рыбин / Facebook.

Голосеевский райсуд Киева 3 июля изменил меру пресечения экс-переводчику премьер-министра Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, обвиняемому в государственной измене, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении сказано, что судьи приняли это решение, несмотря на обоснованные возражения прокуроров.

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На странице адвоката Ежова Валентина Рыбина сообщается, что его подзащитного освободили прямо в зале заседаний.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Ежов был задержан 20 декабря 2017 года на рабочем месте. По данным правоохранителей, чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки и действовал в интересах страны-агрессора.

По данным Службы безопасности Украины, Ежов передавал в Россию информацию о заграничных поездках и переговорах Гройсмана.

Суд несколько раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. На заседании 23 мая прокурор Игорь Крынин заявлял, что на свободе Ежов может скрыться, оказать давление на свидетелей или продолжить совершать правонарушения. Он также допустил, что экс-переводчик Гройсмана может бежать в Россию, так как российские спецслужбы якобы планировали оформить ему гражданство РФ.

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