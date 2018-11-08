Санкции против России полезны для всего демократического мира – дипломат

Финансовые элиты в России, по мнению дипломата, осознают цену, которую платит экономика страны за действующую московскую агрессию

Экономическое ослабление, к которому приводит агрессивная реваншистская политика России, выгодно демократическим государствам. Об этом рассказал бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает "Укринформ".

"Ослабление экономики государства с ядерным оружием и второй по мощности армией мира одновременно ослабляет и ее способность вести войну в дальней перспективе, что очень соответствует нашим интересам", – сказал Хербст.

Также он добавил, что санкции также склоняют правящий в России режим к прекращению захватнических действий на международной арене.

"Финансовые элиты в России осознают цену, которую платит экономика за действующую московскую агрессию. Они составляют заинтересованную группу в Москве, которая выступает против войны в Украине. Со временем это будет побуждать к принятию правильного решения о необходимости отступления России", – отметил экс-дипломат.

Ранее сообщалось, что США готовят новые "драконовские" санкции против России. В частности, Госдепартамент США сообщил Конгрессу о несоблюдении Россией положений закона о запрете военного применения химического оружия от 1991 года.

Напомним, в августе США ввели новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери.