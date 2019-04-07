Эксперт называет ограничения, которые сдерживают Кремль от агрессии в Украине

Владимир Дубровский считает, что Россия не будет действовать, пока не сможет оправдать свои действия перед Западом

Фото: amurburg.ru.

Эксперт называет ограничения, которые сдерживают Кремль от агрессии в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/40c/1c3/5c840c1c3e9b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/40c/1c3/5c840c1c3e9b7.jpg 2019-04-07T12:53:00+03:00 Россия Владимир Дубровский считает, что Россия не будет действовать, пока не сможет оправдать свои действия перед Западом

Старший экономист CASE Украина, член Несторовской группы Владимир Дубровский назвал факторы, которые сдерживают Кремль от агрессии в Украине. В своей статье для ZN.UA он рассказывает, что РФ связана рядом ограничений, благодаря которым Украине сдерживает агрессию.

"Во-первых, это реакция внешнего мира, особенно Запада. Во-вторых, это нежелание дразнить собственных подданных "грузом 200", — впрочем, России к этому не привыкать; вдобавок современная война при полном господстве в воздухе заканчивается быстро и с минимальными потерями — как, например, иракская кампания 2003 г. Правда, в-третьих, как показала та же кампания, оккупировать страну и сменить правительство — еще далеко не значит покорить ее: для этого нужно, как минимум, чтобы оккупантов встречали цветами. А это, в свою очередь, бывает только тогда, когда они приходят освободителями от действительно страшной диктатуры или же на смену хаосу и "войны всех против всех", – пишет источник.

По словам эксперта, чтобы действовать агрессивно, Кремлю мало запустить альтернативный транзит газа в Европу и разместить войска в Беларуси. России нужно добиться того, чтобы хотя бы часть Украины восприняла вмешательство как избавление, а в глазах европейских стран ее можно было бы оправдать гуманитарной катастрофой, гражданской войной или фашистской диктатурой.

"Если же этого достичь не удастся, то имперцы будут всячески вредить нашему успеху, где только смогут, но вряд ли отважатся на полномасштабную агрессию", — подчеркивает Дубровский.

Напомним, ранее мы писали, что политика России ежедневно становится все более агрессивной , что проявляется в ее попытках взять контроль над Азовским морем, считает командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

Кроме того, мы сообщали, что агрессия РФ подталкивает страны НАТО увеличить военные расходы . Об этом заявил во вторник президент Польши Анджей Дуда на проходящей в Пражском граде международной конференции, приуроченной к 20-летию вступления в блок Чехии, Венгрии и Польши.

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