Эксперт об учениях "Восток-2018" в РФ: показуха для россиян и соседей

Кремль хочет показать США готовность воевать, блокироваться с Китаем и бросать на войну сотни тысяч солдат

Проведение Россией военных учений "Восток-2018" направлено на демонстрацию американским властям готовности Кремля проводить масштабные военные действия с участием большого числа солдат и военной техники.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт, генерал-майор ВСУ в запасе Александр Полищук.

"Проведение таких масштабных учений является демонстрацией силы Россией в том понимании, в котором она считает и видит свое влияние на формирование геополитических альянсов, стратегий и т.д. Поэтому проведение "Востока-2018" с привлечением китайцев и монголов должно, по мнению российского руководства, каким-то образом повлиять на сознание американцев, показать силу РФ в том, что она готова к проведению широкомасштабных боевых действий с участием большего количества войск, техники, средств и т.д.", – подчеркнул военный эксперт.

Однако, по словам Полищука, на сегодняшний день "сила" войн заключается совершенно в другом, а не том, что показывает РФ.

"Войны XXI века связаны с применением информационных технологий, высокоточного оружия. Кроме американцев мало кто в мире может их продемонстрировать. И это не потому что я как-то отдаю предпочтение американскому оружию (есть еще ряд стран, которые демонстрируют высокоточные образцы), у России его нет. Эти масштабные учение в моем понимании являются абсолютно советской показухой, которая направлена в первую очередь на собственного национального потребителя – российский народ, который должен увидеть в маневрах мощь государства", – добавил генерал-майор в запасе.

Кроме того, с другой стороны РФ пытается повлиять на своих соседей, которые находятся на Дальнем Востоке.

Комментируя согласие Китая участвовать в военных учениях России, эксперт отметил: "КНР отличается тем, что их стратегическое планирование осуществляется на сто лет вперед, и вместе с тем Пекин не против таких ситуативных альянсов, которые им выгодны сегодня".

"Поэтому привлечение Китая к учениям говорит о том, что КНР готова искать компромисс даже в тех проблемных вопросах, которые у нее есть с Россией, и объединиться, если это будет надо, чтобы действовать вместе. Но на самом деле нет совместных структур управления войсками. По этой причине подобные одноразовые акции происходят как парады, демонстрируют ситуативные альянсы, чтобы выполнить какое-то задание, которое, ничего общего не имеет с целями, стоящими по обеспечению, например, национальной безопасности Китая", – резюмировал он.

Как сообщалось, военные учения, по масштабам похожие на нынешние, под названием "Запад-81" состоялись еще при СССР на территории нескольких советских республик, в том числе и в Украине. В маневрах тогда приняли участие армии СССР и стран Варшавского договора. При этом западные страны эти учения восприняли как демонстрацию силы Советским Союзом.

По официальным данным министерства обороны РФ, в нынешних маневрах примут участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тыс. танков, бронетранспортёров и других машин.

В основном розыгрыше, который состоится на полигоне Цугол Восточного военного округа России, примет участие воинский контингент Народно-освободительной армии Китая численностью до 3,5 тыс. человек. Также в маневрах планируется участие военных Монголии.

На такие планы России появилась реакция НАТО. Исполняющий обязанности представителя Альянса Дилан Уайт заявил, что союзники рассматривают предстоящие учения россиян как подготовку "к масштабным конфликтам".