Эксперт о свержении Путина: Авторитарные режимы как раз так быстро и заканчиваются

Для российской элиты устранение президента РФ Владимира Путина от власти было бы выходом, поскольку она не хочет терять деньги, которые сейчас сконцентрированы на Западе, однако сценарий досрочного смещения главы Кремля сейчас маловероятен по нескольким причинам.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы, эксперт Тарас Загородний.

"Во-первых, я пока не вижу такого сценария, по крайней мере, именно сейчас. Хотя разное может быть, потому что Путин в отличие от советского руководства уяснил, что так просто власть нельзя отдавать, и у него есть так называемый "последний полк", который будет драться. Во-вторых, устранить его чисто физически будет сложно, учитывая, что у него, скорее всего, есть несколько двойников. И будет непонятно, кто кого убивает. Думаю, что существует много рисков у этой схемы для тех, кто это будет делать, потому что Путин достаточно сильно контролирует страну, контролирует спецслужбы. И это не Украина, которая имеет несколько центров влияния и у каждого олигарха есть собственная служба безопасности. В РФ все подчинено руководству", – объяснил он.

По словам политолога, вероятность "дворцовых переворотов" в Кремле низка, но с другой стороны она сохраняется, "потому что авторитарные режимы как раз так быстро и заканчиваются".

"Тем более, что для российской элиты это было бы выходом, ведь она хочет легализироваться на Западе, не хочет терять деньги, которые сейчас находятся в западных странах, а грядущие ноябрьские санкции будут очень болезненными для российской экономики и россиян. А санкции точно будут вводиться, поскольку условия, которые США выдвинули России, неприемлемы и никогда не будут выполняться РФ. Это означает, что за ультиматумом для РФ последуют последствия", – добавил Загородний.

Как сообщалось, ранее бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации (2012-2014 гг.) Майкл Макфол в Киеве на саммите Ялтинская европейская стратегия заявлял, что после отхода Путина от власти российскую элиту ожидает раскол, а передача властных полномочий не будет простой.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко назвал такое развитие событий в РФ маловероятным сценарием.