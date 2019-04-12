Эксперт рассказал, для чего Москва продвигает федерализацию Украины и Молдовы

Окончательная цель Кремля – независимость Донбасса и Приднестровья, считает молдавский эксперт

REUTERS/Maxim Shemetov.

Молдавский политический эксперт Руслан Шевченко считает, что все разговоры о федерализации Украины и Молдовы нацелены на то, чтобы провозгласить независимость Донбасса и Приднестровья. Об этом он сказал во время 12-го Киевского форума, организованного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

По его словам, как в Приднестровье, так и на Донбассе Россия продвигает одинаковые нарративы: это исторически российская земля, исторически население ориентировалось на Россию, без России они не выживут, только Россия может защитить от НАТО.

Он отметил, что поскольку Приднестровье находится в неопределенном состоянии дольше, чем Донбасс, там уже пытались использовать определенные технологии, которые сейчас продвигают в Украине.

"В 2003 году "лидер" Приднестровья Игорь Смирнов публично заявлял, что если Приднестровье будет преобразовано в федеральный субъект с Молдовой, на следующий день после подписания этого соглашения, Приднестровья разорвет любые отношения с Молдовой, выйдет из этой федерации и провозгласит свою независимость", - рассказал Шевченко.

Он считает, что если Украина согласится на федерализацию – развитие событий будет таким же, потому что окончательная цель Кремля – независимость Донбасса и Приднестровья.

Отметим, эксперты считают, что Россия будет максимально затягивать урегулирование в Приднестровье.

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