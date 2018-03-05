Эксперт рассказал, изменится ли политика Италии после победы "друзей Путина"

Даже несмотря на лидерство на досрочных парламентских выборах в Италии правоцентристской партии "Вперед, Италия", которую возглавляет экс-премьер Сильвио Берлускони, именуемый также "другом Путина", вряд ли страна в будущем будет противоречить политике Евросоюза и США в отношении экономических санкций против России.

Об этом в беседе с сайтом "Сегодня" рассказал Рикардо Алькаро, старший аналитик Трансатлантической программы Института международных отношений (Istituto Affari Internazionali/IAI, Рим, Италия).

Эксперт считает, что хотя все вышедшие в лидеры партии ("Вперед, Италия", "Лига Севера", "Братьев Италии" и "Мы с Италией") дружат с Россией и критикуют санкции, вряд ли после выборов даже в случае формирования ультраправой коалиции внешняя итальянская политика существенно изменится.

"Она останется определяющей в ЕС и НАТО. Да, возможны некоторые ситуативные стычки по вопросу более мягкой политики по отношению к России. Но маловероятно, что Италия пойдет вразрез с политикой ЕС или США. Стоит ожидать, что Италия будет преследовать коммерческие интересы с Россией настолько, насколько это позволит санкционный режим. И в этом Италия ничем не отличается от других стран, таких как Германия, по "Северному потоку-2", – подытожил Рикардо Алькаро.

Напомним, Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2". Решение было принято, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины. В компании утверждают, что получение разрешений в остальных четырех странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии, Швеции и Дании – идет по графику.

Также напомним, США выступают против проекта газопровода "Северный поток-2". Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что считает его угрозой для энергетической безопасности в Европе.

Больше о политической ситуации на Апеннинах читайте на сайте "Сегодня": "Парламентские выборы в Италии: как на отношениях с Украиной скажется победа симпатиков Кремля".