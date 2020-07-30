"Мы не признаем!" У Путина ответили на планы Киева экстрадировать "вагнеровцев"

В Кремле утверждают, что все боевики имеют гражданство РФ

В Кремле заявили, что все задержанные в Беларуси боевики ЧВК Вагнера являются гражданами России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность экстрадиции нескольких из задержанных наемников в Украину, пишет в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Реклама

"Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России!" – сказал Песков.

Тем временем в департаменте консульской службы МИД Украины отмечают, что все наемники ЧПК "Вагнер" въехали в страну по российским паспортам, передает УНН.

"Все "вагнеровцы" въехали в Беларусь по российским паспортам, а поэтому, согласно законодательству Республики Беларусь, считаются исключительно гражданами РФ", - объяснили украинские дипломаты.

Читайте также: В Кремле отреагировали на задержание российских наемников в Беларуси

Реклама

Ранее сообщалось, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных боевиков ЧВК "Вагнер", которые воевали на Донбассе.

Напомним, в Беларуси 29 июля были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков рассказал, что 14 задержанных наемников участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Отметим, Украина и Беларусь уже обсудили задержание "вагнеровцев".

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама