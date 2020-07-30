Энди Картрайта нашли мертвым, тело расчленили: что известно о смерти рэпера из Украины

В Санкт-Петербурге, где ранее боевик "ДНР" по-зверски расправился с девушкой, правоохранители обнаружили в квартире в центре города тело украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, музыкант мог умереть от передозировки наркотиков, о чем сообщила его сожительница.

Реклама

"По предварительным данным, задержанная (сожительница музыканта) обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад, предположительно, от передозировки наркотиков, умер ее сожитель", – рассказал источник в следственных органах.

По его словам, после этого сожительница не обращалась в экстренные службы и, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.

Предположительно, останки музыканта. Фото: t.me/breakingmash

Реклама

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Читайте также: Убийство в России: в сумке известного ученого нашли отрезанные женские руки

Как сообщает Тelegram-канал Mash, если версия жены умершего рэпера подтвердится, ее могут отпустить за отсутствием состава преступления.

"Однако к ней пока есть вопросы. Во-первых, Марина продолжала вести соцсети мужа и общаться с фанатами – пост и комменты в инсте появились уже после его смерти. Во-вторых, знакомые Энди говорят, что наркотиками он не увлекался", - говорится в сообщении.

По данным "Фонтанки", причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он "просто исчезнет".

Реклама

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство".

Юшко является гражданином Украины, в РФ он находился без регистрации. Он выступал в Санкт-Петербурге на площадке Versus Battle под псевдонимом Энди Картрайт.

Напомним, в марте 2020 года в российской столице в квартире были найдены мертвыми известный одесский шахматист Станислав Богданович и его подруга. Предположительно, молодые люди погибли от веселящего газа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама