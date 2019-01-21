ЕС ввел "химические" санкции против России: МИД РФ разразился новыми угрозами

Россия пригрозила Евросоюзу ответными санкциями из-за ограничений в связи с отравлением Скрипаля

Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP

ЕС ввел "химические" санкции против России: МИД РФ разразился новыми угрозами //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5ef/5cd/5c45ef5cd86b4.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5ef/5cd/5c45ef5cd86b4.jpg 2019-01-21T18:12:00+02:00 Россия Россия пригрозила Евросоюзу ответными санкциями из-за ограничений в связи с отравлением Скрипаля

Россия может ввести санкции в ответ на меры, объявленные 21 января Советом ЕС по иностранным делам в отношении россиян, причастных к прошлогоднему покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в британском Солсбери.

Об этом сообщили 21 января в министерстве иностранных дел России, назвав включение россиян в санкционные списки "неправомерным".

"Развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует, в первую очередь, внутриполитические цели. Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о "брекзите", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом Москва считает новые санкции "свидетельством неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия".

"Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции", – резюмировали в российском министерстве.

Напомним, что сегодня Совет ЕС по иностранным делам ввел ограничительные меры в отношении четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании, заморозив их активы в европейских банках и запретив им въезд.

Как мы уже писали, санкции были наложены также и на 11 бизнесменов и 5 компаний, которые поддерживают режим президента Сирии Башара аль-Асада.

Вы сейчас просматриваете новость " ЕС ввел "химические" санкции против России: МИД РФ разразился новыми угрозами". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...