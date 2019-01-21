ЕС ввел "химические" санкции против России: МИД РФ разразился новыми угрозами
Россия пригрозила Евросоюзу ответными санкциями из-за ограничений в связи с отравлением Скрипаля
Россия может ввести санкции в ответ на меры, объявленные 21 января Советом ЕС по иностранным делам в отношении россиян, причастных к прошлогоднему покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в британском Солсбери.
Об этом сообщили 21 января в министерстве иностранных дел России, назвав включение россиян в санкционные списки "неправомерным".
"Развязанная британскими властями информационная кампания по этому делу преследует, в первую очередь, внутриполитические цели. Показательно, что новый ее всплеск совпал с очередной кризисной волной на переговорах о "брекзите", – заявили во внешнеполитическом ведомстве.
При этом Москва считает новые санкции "свидетельством неуважения Евросоюза к Конвенции о запрещении химического оружия".
"Оставляем за собой право на ответные меры в отношении данной недружественной акции", – резюмировали в российском министерстве.
Напомним, что сегодня Совет ЕС по иностранным делам ввел ограничительные меры в отношении четырех россиян, пятерых сирийцев и одной сирийской компании, заморозив их активы в европейских банках и запретив им въезд.
Как мы уже писали, санкции были наложены также и на 11 бизнесменов и 5 компаний, которые поддерживают режим президента Сирии Башара аль-Асада.
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