Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина

Российская либеральная общественность наконец-то столкнулась лицом к лицу с тем фактом, что президент РФ Владимир Путин и в самом деле собирается править вечно – как минимум, еще десяток ближайших лет. Так, во вторник, 10 марта, депутаты Госдумы после встречи с президентом поддержали поправку об обнулении президентских сроков после принятия новой Конституции. Все подробности читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

"Космическая" поправка

Когда в конце февраля 2020-го бывший помощник президента России Владислав Сурков уже намекал на пятый срок Путина, в Кремле его слова назвали личным мнением самого Суркова. Напомним, что отставной идеолог Кремля заявил, что после внесения изменений в конституцию РФ, которые сейчас готовятся, президентские сроки будут "обнулены" и действующий президент Владимир Путин сможет снова избираться на этот пост.

"Если будут в итоге как-то уточнены полномочия президента, а вроде бы об этом тоже говорилось, то правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков. Потому что с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты. Это мое частное мнение, конечно. Но основанное на опыте законотворчества", - сказал Сурков в одном из интервью.

В самом деле, согласно действующей конституции РФ, Владимир Путин не имеет права баллотироваться в качестве кандидата на пост президента в 2024 году. Но если после внесения изменений в основной закон России Путин сможет принять участие в следующих выборах президента РФ и будет избран, это будет его вот уже пятая президентская каденция.

Сам Путин, само собой, ранее уже заявлял о том, что не видит особого препятствие в виде конституции и вполне считает возможным "обнуление" президентских сроков в РФ за счет внесения нужных поправок.

"Вариант об обнулении президентских сроков был бы возможен, если Конституционный суд даст разрешение на такую поправку. Мы принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки", – подчеркнул Путин во время обсуждения внесения правок в Госдуме 10 марта.

Видео: Reuters

Первая в мире женщина-космонавт, а теперь депутат от "Единой России" Валентина Терешкова второй раз вошла в анналы истории, когда предложила "вообще отменить ограничения по числу президентских сроков", что позволило бы Путину в случае принятия новой редакции конституции повторно избираться на пост президента. Сама Терешкова объяснила, что она ни в коем случае не озвучивала позицию правящих кругов – о скандальной поправке ее якобы просили "простые люди".

"Люди, люди! Простые люди об этом просили просто. Просили!" — заявила Терешкова в интервью одному из российских СМИ.

Однако сам президент РФ решил выдержать красивую мину при плохой игре и не поддержал публично это верноподданическое предложение.

Выступление Терешковой в Госдуме. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

"Общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена. Я считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничение по количеству президентских сроков", — сказал Путин.

Но несмотря на это, поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой, была принята ее коллегами по Госдуме.В поправке говорится о том, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации... вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность".

За принятие проголосовало 383 депутата, 43 воздержались, ноль – против. Таким образом, после вступления в силу этой поправки Путин сможет баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году, и если его выберут еще на два срока, он будет править Россией как минимум до 2036 года.

"Терешкова не подвела"

Само собой, история с "обнулением" вызвала колоссальный резонанс — от комментариев политиков и ведущих политических экспертов в СМИ и до мемов в соцсетях.

"Это значит, что политика России останется неизменной. Политических рисков для Путина быть не может, он на престоле уже несменяемый, ведь оппозиции в РФ нет. А значит, Путин продолжит без всяких рисков свою политику – продолжит войну против Украины, продолжит подрывать изнутри Молдову и Грузию, продолжит другие не объявленные войны", – прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook известный украинский журналист Юрий Бутусов.

А по мнению российского политолога Николая Петрова, предложение про обнуление, ранее высказанное Сурковым, подготавливало благоприятную почву для общественного мнения.

"Три недели назад Владислав Сурков вбросил пробный шар про обнуление президентских сроков. В итоге посмотрели на реакцию и использовали этот вариант. Думаю, что он с самого начала был основным", – рассказал Петров в комментарии одному из российских медиа.

"Терешкова, хорошо помнящая еще Сталина, не подвела", – резюмировал российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

Пользователи соцсетей как будто соревновались в юморе, обыгрывая историю с обнулением. Один из самых забавных мемов обыгрывает встречу Путина с журналистами.

"Может ли президентом России стать женщина?" – спрашивает журналистка хозяина Кремля. "Нет, – отвечает Путин, – потому что я – не женщина".

Про коронавирус тоже не забыли:

Напомним, что о своей конституционной реформе Владимир Путин сообщил в ежегодном обращении к Федеральному собранию 15 января. Само общероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ пройдет в среду 22 апреля. На его проведение ЦИК уже получил 14 млрд рублей (5,32 млрд грн) и презентовал логотип со слоганом "Наша Страна. Наша Конституция. Наше Решение!". День сделают выходным, чтобы как можно больше россиян дошло на участки проголосовать.

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