Еще 16 лет раскачки: реакция соцсетей на "обнуление" Путина

Голосование по поправкам в Конституцию в России назвали электоральным цирком и статистическим насилием

Российский референдум о поправках в Конституцию завершен, голоса подсчитаны – больше 77% высказались за внесение изменений в Основной закон страны и, в частности, обнуление сроков правления президента Владимира Путина, что позволит ему баллотироваться еще дважды, что фактически обеспечит ему 12 лет правления.

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Оппозиция публикует доказательства массовых фальсификаций на выборах – вбросы бюллетеней в урны, а также оригиналы протоколов, в которых большинство голосов были отданы против поправок, хотя по официальным данным против проголосовал лишь один субъект Российской Федерации – Ненецкий автономный округ.

Однако пользователи соцсетей не верят в правдивость опубликованных российским Центризбиркомом данных.

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Напомним, что в целом внесение изменений в Основной закон страны поддержали 77,92% участников голосования, а 21,27% выступили против. Явка на плебисците составила 65%. Голосование длилось с 25 июня по 1 июля, финальный день референдума ознаменовался протестами против поправок и арестами активистов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Конституцию России переписали под действующего президента Владимира Путина. Так, одна из поправок обнуляет президентские сроки и после вступления в силу изменений Путин сможет легально править Россией как минимум до 2036 года.

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