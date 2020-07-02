Українська
$ 26,77
30
  1. Мировые новости
  2. Россия

Еще 16 лет раскачки: реакция соцсетей на "обнуление" Путина

2 июля, 18:02

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Голосование по поправкам в Конституцию в России назвали электоральным цирком и статистическим насилием

Российский референдум о поправках в Конституцию завершен, голоса подсчитаны – больше 77% высказались за внесение изменений в Основной закон страны и, в частности, обнуление сроков правления президента Владимира Путина, что позволит ему баллотироваться еще дважды, что фактически обеспечит ему 12 лет правления.

Реклама

Оппозиция публикует доказательства массовых фальсификаций на выборах – вбросы бюллетеней в урны, а также оригиналы протоколов, в которых большинство голосов были отданы против поправок, хотя по официальным данным против проголосовал лишь один субъект Российской Федерации – Ненецкий автономный округ.

Однако пользователи соцсетей не верят в правдивость опубликованных российским Центризбиркомом данных.

Реклама

Реклама

Напомним, что в целом внесение изменений в Основной закон страны поддержали 77,92% участников голосования, а 21,27% выступили против. Явка на плебисците составила 65%. Голосование длилось с 25 июня по 1 июля, финальный день референдума ознаменовался протестами против поправок и арестами активистов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Конституцию России переписали под действующего президента Владимира Путина. Так, одна из поправок обнуляет президентские сроки и после вступления в силу изменений Путин сможет легально править Россией как минимум до 2036 года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Конституция референдум Владимир Путин поправка конституционная реформа

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Москва снова бряцает оружием: что нового показали на параде (фото)
Москва снова бряцает оружием: что нового показали на параде (фото)Россия
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад Победы
Удар Путину под дых: лидеры шести стран отказались лететь на парад ПобедыРоссия
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видео
В Москве Лукашенко публично проигнорировал Путина: видеоРоссия
"Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"Россия
Мультики лучше корейских: компьютерная графика на параде в Москве рассмешила соцсети
Мультики лучше корейских: компьютерная графика на параде в Москве рассмешила соцсетиРоссия
После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирус
После визита в Россию сербский министр обороны и спикер парламента подхватили коронавирусДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять