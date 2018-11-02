Еще двум российским космическим ракетам угрожает авария

Сегодня, 01:41

"Роскосмос" проверит еще две ракеты "Союз" на предмет дефектных датчиков

Авария произошла через две минуты после запуска. Фото: AFP
Авария произошла через две минуты после запуска. Фото: AFP

Дефектный датчик, который привел к аварии ракеты "Союз", может оказаться еще на двух носителях, сообщил глава аварийной комиссии "Роскосмоса" Олег Скоробогатов.

"Авария носит эксплуатационный характер и распространяется на задел ракет-носителей, собранных в пакет. Таких у нас оказалось две", — сказал Скоробогатов.

По его словам, аварийная комиссия разработала предложение по перепроверке собранных ракет. Они предусматривают "разборку пакета, проверку датчиков контакта разделения и повторную сборку пакета с проведением дополнительных мероприятий, а также с проведением дополнительного контроля", отметил Скоробогатов.

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Одна из ракет расположена на Байконуре, вторая — на космодроме Куру во французской Гвиане. Все работы будут проводить с фото- и видеофиксацией.

"Подготовлены предложения по разработке комплекса мероприятий, гарантированно исключающего повторение данной аварийной ситуации в будущем", — добавил Скоробогатов.

Ранее в "Роскосмосе" назвали причину аварии "Союза". Ракета упала из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней, которая произошла во время сборки на Байконуре.

11 октября ракета-носитель "Союз-ФГ" из-за аварии не смогла вывести на орбиту "Союз МС-10" с новым экипажем для МКС. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг приземлились в спасательной капсуле.
Россия, авария, корабль, ракета-носитель, роскосмос, аварии, Союз-10
Источник:

Интерфакс

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