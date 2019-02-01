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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро за депортацию грузин

Вчера, 00:29

Сумма компенсации должна быть распределена грузинским правительством между пострадавшими

Фото: allmoldova.com.
Фото: allmoldova.com..
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 10 млн евро за депортацию грузин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/993/a7d/5c4993a7d2b8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/993/a7d/5c4993a7d2b8c.jpg Россия Сумма компенсации должна быть распределена грузинским правительством между пострадавшими

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение, по которому российская сторона обязана выплатить гражданам Грузии 10 млн евро компенсации. Об этом сообщается на сайте организации.

 

Как отмечается, речь идет об иске 2006 года о коллективном выдворении грузин из России. "…Россия должна выплатить Грузии €10 млн в качестве компенсации нематериального ущерба, нанесенного группе, состоящей из не менее 1,5 тыс. граждан Грузии", — говорится в тексте документа.

Сумма компенсации должна быть распределена грузинским правительством между пострадавшими. Каждый, кто был депортирован, получит по 2 тыс. евро, те, кто был незаконно лишен свободы и его условия содержания под стражей были нарушены, получат от 10 тыс. до 15 тыс. евро

Решение принято 16 голосами судей против одного.

Начальное решение по иску Грузии ЕСПЧ принял 3 июля 2014 года. По мнению судей, осенью 2006 года Россия проводила скоординированную политику задержаний, арестов и высылки граждан Грузии.

Договориться с РФ о добровольном возмещении ущерба не удалось, поэтому 1 июля 2015 года министерство юстиции Грузии подало в суд требование установить сумму компенсации, приложив к нему подробные сведения о 1795 жертвах дискриминационной политики России, информирует пресс-служба ведомства.

В 2006 году в Грузии по обвинению в шпионаже были арестованы четверо сотрудников российского Главного разведывательного управления. На фоне ареста офицеров ГРУ Россия начала массово высылать граждан Грузии якобы за нарушение визового режима. 

Ранее в ЕСПЧ рассказали, кто пострадает от выхода РФ из Совета Европы. Россия заняла первое место по количеству жалоб в Страсбург и выявленных нарушений конвенции.

Напомним, Германия депортировала группу украинцев-беженцев. Федеральные власти отказали 11 украинским гражданам в предоставлении убежища и выслали их из страны.

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Тег Россия, Грузия, депортация, еспч

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