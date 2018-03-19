Эти промахи фатальны: дипломат объяснил, почему у Путина нет будущего

Длительное игнорирование инвестиций в социальной сфере и образовании может привести к деградации

Страна, которая инвестирует в военно-промышленный комплекс, но совершенно не уделяет внимания социальной сфере, образованию, созданию современных отраслей промышленности, с полумертвой академией наук, не в состоянии выдержать забег на длинную дистанцию, как это уже произошло с СССР. Такого мнения о России придерживается чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский.

По его мнению, этот срок станет для Путина последним.

"Четкое юридическое обоснование специального прокурора Мюллера в адрес 13 граждан РФ в связи с вмешательством в американские выборы и дело Скрипаля, которое всколыхнуло весь англо-саксонский мир, вывело конфликт России и Запада за рамки "украинской проблемы" и даже МН-17 (это расследование еще должно быть доведено до конца). Эти промахи для Путина станут фатальными." – считает дипломат.

Корсунский отмечает, что в долгосрочной перспективе стратегические отношения с РФ будут выстраивать либо страны Азии, либо "разорившиеся маргиналы типа Венесуэлы".

Также дипломат уверен, что в ближайшие пять лет разойдутся пути России и Китая, который стремительно наращивает темпы реализации "пояса и пути", умело манипулируя интересами РФ в свою пользу. Однако смена смотрителя Кремля вряд ли приведет к быстрым и радикальным изменениям в политике РФ по отношению к Украине.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в блоге Сергея Корсунского.

Напомним, с победой на выборах президента России, несмотря на отсутствие официального объявления ЦИК, Владимира Путина уже поздравили Китай, Сербия, Венесуэла, Куба, Боливия, а также главы Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Молдовы и Таджикистана.

Ранее стало известно, что Минфин США расширил санкции против России, о которых ранее уже говорил глава американского ведомства Стивен Мнучин. В санкционный список внесены 19 физлиц и 5 юрлиц.

Ранее Минфин США опубликовал "кремлевский список" персон для новых санкций. Туда, в частности, вошли топ-бизнесмены из окружения президента Владимира Путина: Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Владимир Потанин, Михаил Фридман. Согласно докладу, направленному в Конгресс, в список вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более 1 млрд долларов, а также 114 чиновников и глав госкомпаний.