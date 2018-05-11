"Этих выслали – приедут другие": в МИД РФ высказались о высылке сотрудников спецслужб

После высылки официальных представителей спецслужб США и России могут просто заменить на новых. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, сообщает ТАСС.

"Этих выслали, но могут же приехать другие, – сказал он. – Из этого (высылки дипломатов) строят сенсации, но по сути это ничего не меняет, однако это отрицательно сказывается, в частности, на антитеррористическом сотрудничестве".

Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

А специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок", в интервью сайту "Сегодня" рассказал, почему яд "Новичок" легко провезли в Британию.

Напомним, недавно почти 30 государств и НАТО приняли скоординированные решения по высылке российских дипломатов. Чтоб узнать, как отреагировали в России, в Украине и в мире на дипломатический скандал читайте в материале: "Дипломатический удар по России: кто и сколько вышлет российских дипломатов".