"Этих выслали – приедут другие": в МИД РФ высказались о высылке сотрудников спецслужб

Сегодня, 14:17

По мнению министерства, высылка дипломатов ничего коренным образом не поменяет

МИД России. Фото из открытых источниклв
МИД России. Фото из открытых источниклв

После высылки официальных представителей спецслужб США и России могут просто заменить на новых. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, сообщает ТАСС

"Этих выслали, но могут же приехать другие, – сказал он. – Из этого (высылки дипломатов) строят сенсации, но по сути это ничего не меняет, однако это отрицательно сказывается, в частности, на антитеррористическом сотрудничестве".

Как известно, Великобритания обвинила Россию в причастности к этой химической атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок".

А специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов, считающийся одним из создателей семейства отравляющих веществ "Новичок", в интервью сайту "Сегодня" рассказал, почему яд "Новичок" легко провезли в Британию

Напомним, недавно почти 30 государств и НАТО приняли скоординированные решения по высылке российских дипломатов. Чтоб узнать, как отреагировали в России, в Украине и в мире на дипломатический скандал читайте в материале: "Дипломатический удар по России: кто и сколько вышлет российских дипломатов".
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