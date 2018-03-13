"Это что за разговор вообще": в МИД РФ грубо ответили на заявление Мэй по делу Скрипаля

Сегодня, 19:52

Россия должна была до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ

Мария Захарова. Фото: Politeka
Мария Захарова. Фото: Politeka

Россия призывает Великобританию не говорить на языке ультиматумов с ядерной державой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа". Это что за разговор вообще в принципе? - сказала Захарова. – Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?"

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позже британские СМИ назвали их имена – это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что России следует до вечера вторника, 13 марта, дать ответ в связи с инцидентом с отравлением Скрипаля, а также предоставить в Организацию по запрещению химического оружия информацию по нейропаралитическому веществу. Также Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ был отравлен разработанным в России веществом из группы нейропаралитических агентов "Новичок".

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что российская сторона не станет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля", пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химоружия и не обеспечит доступ к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.
Россия, Великобритания, отравление, захарова, Скрипаль
Источник:

Meduza

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