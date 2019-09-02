"Это дело ее совести": Поклонскую бросил муж

Прожив год с предавшей Украину депутатом РФ Натальей Поклонской, ее супруг Иван Соловьев решил развестись.
Об этом он рассказал российским СМИ, объяснив это тем, что не смог сойтись характерами со скандальной экс-"прокурором".
"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный", – так он объяснил свое решение.
Соловьев упомянул "безжалостные реалии", которые вышли на первый план их политической и семейной жизни, обвинив Поклонскую в "готовности с легкостью предать все" и даже саму себя.
По его словам, он дал Поклонской возможность самостоятельно сделать выбор и определиться, расставив жизненные приоритеты.
"Облегчил, так сказать, ей задачу. Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания", — заключил он.
Незадолго до этого женщина сама рассказала российским журналистам о радикальных переменах в своей жизни, но что это именно были за перемены, она не уточнила.
За Ивана Соловьева Поклонская вышла замуж в августе 2018 года, когда он занимал должность главы аппарата уполномоченного по правам человека в России.
Напомним, что перед Новым годом Поклонская рассмешила соцсети из-за своего видеопоздравления, в котором она предстала верхом на коне.
А позже она оконфузилась, когда российская государственная книготорговая сеть отмена презентацию ее мемуаров об аннексии Крыма.
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