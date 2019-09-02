Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,75

"Это дело ее совести": Поклонскую бросил муж

2 сентября, 16:01

Пара не смогла решить, кто из них "красивее", а кто "умнее"

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская / Фото: сайт Госдумы РФ

Прожив год с предавшей Украину депутатом РФ Натальей Поклонской, ее супруг Иван Соловьев решил развестись.

Об этом он рассказал российским СМИ, объяснив это тем, что не смог сойтись характерами со скандальной экс-"прокурором".

"Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный", – так он объяснил свое решение.

Соловьев упомянул "безжалостные реалии", которые вышли на первый план их политической и семейной жизни, обвинив Поклонскую в "готовности с легкостью предать все" и даже саму себя.

Реклама

По его словам, он дал Поклонской возможность самостоятельно сделать выбор и определиться, расставив жизненные приоритеты.

"Облегчил, так сказать, ей задачу. Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания", — заключил он.

В тренде
Заседание Верховной Рады: где смотреть онлайн-трансляцию

Незадолго до этого женщина сама рассказала российским журналистам о радикальных переменах в своей жизни, но что это именно были за перемены, она не уточнила.

За Ивана Соловьева Поклонская вышла замуж в августе 2018 года, когда он занимал должность главы аппарата уполномоченного по правам человека в России.

Напомним, что перед Новым годом Поклонская рассмешила соцсети из-за своего видеопоздравления, в котором она предстала верхом на коне.

А позже она оконфузилась, когда российская государственная книготорговая сеть отмена презентацию ее мемуаров об аннексии Крыма.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

развод поклонская депутат госдумы Наталья Поклонская

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану
Такие турки еще не сбивали: Путин показал Эрдогану "новейший" Су-57 и стал посмешищем в сетиРоссия
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент
Обмен заложниками с Россией: что известно на данный моментПолитика
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию
Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилиюFun
Россия нашла
Россия нашла "союзника" в деле о сбитом на Донбассе "Боинге"Россия
"Под гарантии суверенитета Украина сдала огромный ядерный потенциал": интервью с Леонидом КравчукомПолитика
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссера
Сенцова не везут на обмен: СМИ узнали местоположение режиссераУкраина

Новости партнеров

Loading...