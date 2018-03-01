"Это как тяжелая хроническая болезнь": Путин назвал главную угрозу для России

По его словам, технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета

Президент РФ Владимир Путин считает главной угрозой для страны технологическое отставание. Об этом Путин сказал, выступая с посланием к Федеральному собранию.

"Вопрос не в том, что кто-то придет, захватит и разорит нашу землю. Нет, дело совершенно не в этом. Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг. И если не переломим ситуацию, оно будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри. Организм часто этого и не чувствует", – сказал Путин.

По его словам, в мире накапливается громадный технологический потенциал, который позволяет совершить "настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления".

"Дело в том, что скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнет, утопит", – подчеркнул президент РФ.

Как отметил Путин, технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате – потерю суверенитета.

Ранее Крис Миллер, заместитель директора Brady-Johnson Program in Grand Strategy из Йельского университета (США) в статье для Foreign Policy написал, что российский президент Владимир Путин, побивший рекорд нахождения у власти со времен Сталина и "перещеголявший" этим известного советского партийного руководителя "бессмертного" Леонида Брежнева, теперь и вовсе "превратился" в него. И в первую очередь своими методами руководства страной. Ведь Россия переживает стагнацию и застой, но огромные деньги выделяются на армию, войны за границей и коррумпированных чиновников, как это было при Брежневе.

По мнению автора, последние четыре года доказали, что российская экономика может выдерживать сильные шоковые потрясения, но возобновление ее быстрого роста маловероятно.

Напомним, Financial Times озвучили проблемы, которые стоят перед Владимиром Путиным.