"Это какими же идиотами надо быть": Машовец указал на причину крушения Ил-20

За уничтожением Ил-20 в Сирии стоит халатность расчета зенитно-ракетного комплекса С-200, из которого, как предполагается, был сбит самолет. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, российский самолет-разведчик "сам выдал себя" перед системой ПВО.

"Это какими же идиотами надо быть, чтобы из мощного и дальнобойного ЗРК С-200, который предназначен для борьбы со стратегическими бомбардировщиками, "шмалять" по вертким и небольшим Ф-16 (израильские самолеты) в секторе, где "висит" работающая на излучение РТР/РЭБ типа Ил-20. Тут гарантированно (самолету конец). И чем интенсивнее он "визжит" в эфире, тем гарантированнее этот конец. Потому что у С-200 такая "хитрая" система наведения", – написал Машовец.

Отметим, что речь идет о системе радиолокационного опознавания "свой-чужой" для автоматического отличения своих войск и вооружений от войск противника. Эксперт объяснил, что в советское время проблема существовала проблема неработающего приемопередатчика системы "свой-чужой". По его мнению, современные российские ВКС унаследовали эту проблему с советских времен.

В комментарии к посту пользователь Валерий Иващенко написал, что служил в армии оператором наведения на ЗРК С-200 и указал на сложность ошибки при выстреле.

"Если нет головы на плечах, то можно перепутать, но как же это тяжело: три стадии подтверждения команды, и на каждой стадии ошибиться… Надо быть пьяными или де**лами", – написал он, а Машовец с ним согласился.

Напомним, поздно ночью, 17 сентября, морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС. Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свою очередь израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили, что израильские истребители после бомбардировок вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие Ил-20.

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как Москва ответит на сбитый Ил-20 в Сирии. Ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих, отметил хозяин Кремля. Также он сказал, что эта трагедия похожа на цепь трагических случайных обстоятельств.

После инцидента с самолетом Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху переговорили по телефону. Так, израильский премьер сказал, что его страна готова передать России все данные, необходимые для расследования инцидента, и предложил для этого направить в Москву командующего [израильских] ВВС. Также Он подчеркнул, что израильская армия продолжит бомбардировки иранских военных укреплений в Сирии, несмотря на катастрофу российского самолета Ил-20.