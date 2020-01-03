"Это верх цинизма": в России отреагировали на ракетный удар США в Багдаде

Между США и Ираном назревает военный конфликт - это признают и в Москве

Мария Захарова / Фото: МИД России

В Министерстве иностранных дел России считают, что ракетный удар США в Багдаде и убийство иранского генерала приведут к новой эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"С тревогой восприняли информацию о гибели командующего силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в ходе удара вооруженных сил США по аэропорту Багдада. Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению решения сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а, напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", – сообщает внешнеполитическое ведомство.

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Спикер МИД РФ Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов назвала действия США циничными.

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"Получается, что сначала был нанесен ракетный удар, сначала было совершено с точки зрения международного права, да и вообще какого-либо права, действие, находящееся вне правовых рамок. А затем и только потом запрашивают (оценку ситуации), которая развивалась вокруг (американского) посольства. Это, конечно, такой, знаете, наверное, верх цинизма", – сказала она.

На своей странице в Facebook она объяснила, что за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления своего постпреда.

"Проект заявления для прессы СБ ООН американцы внесли, и он находится на "процедуре по умолчанию" до 10 утра 3 января. То есть сначала ракетный удар, а потом мнение всех остальных. Обращений о проведении заседания СБ по данному вопросу или обсуждению этой темы на сегодняшний день не поступало… Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет", – заявила Захарова.

Напомним, обострение на Ближнем Востоке началось с того, что 31 декабря в Багдаде пытались штурмовать посольство США. Тогда демонстранты требовали закрытия дипломатической миссии в Ираке и вывода из страны американских войск. Они скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, минуя контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны". Протестующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Президент США Дональд Трамп обвинил именно Иран в организации нападения на дипмиссию в Багдаде и пригрозил ответственностью. Он также отдал приказ о нанесении удара.

Как сообщали новости "Сегодня", действия США против Ирана привели к скачку цены на нефть. Так, например, на лондонской бирже ICE Futures стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent составила 68,28 доллара за баррель, что на 2,03 доллара больше, чем накануне.

Также стало известно, что США призвали американцев срочно покинуть Ирак из-за обострения ситуации в этой стране.

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