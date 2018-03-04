"Это за Жириновского": на Собчак напали в центре Москвы

Сегодня, 17:17

Злоумышленника задержали полицейские

Фото: sobchakprotivvseh.ru
Фото: sobchakprotivvseh.ru

Кандидат в президенты РФ и журналист Ксения Собчак заявила, что на нее напали в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ее предвыборного штаба.

"4 марта на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, к кандидату в президенты подбежал молодой человек и, со словами "Это за Жириновского", облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Его задержали. На место происшествия приехали полицейские.

Видео нападения появилось в сети.

Напомним, конфликт с Ксенией Собчак произошел во время теледебатов, когда кандидат в президенты РФ Ксения Собчак плеснула водой во Владимира Жириновского, а тот нецензурно выразился в ее адрес

В свою очередь, муж Собчак ответил Жириновскому на оскорбления в адрес жены. Максим Виторган назвал лидера ЛДПР "больным человеком", который своим поведением "отрабатывает свой хлеб".

Напомним, ранее из-за нелицеприятных для России высказываний Собчак по оккупированному Крыму, Жириновский призывал дать ей пять лет тюрьмы и снять с выборов.
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