"Это ж позор": победительницу "Мисс Россия-2019" высмеяли в соцсетях

Пользователи не оценили "первую красавицу России" – Алину Санько из Ростовской области

Алина Санько. Фото: instagram.com/ms.alinasanko.

Пользователи интернета высмеяли выбор жюри конкурса красоты "Мисс Россия-2019", которое наградило титулом главной красавицы страны 20-летнюю Алину Санько из города Азов в Ростовской области.

Корону девушке вручала прошлогодняя победительница Юлия Полячихина, которая ранее выразила готовность отправиться в Сирию и на Донбасс.

Как говорится на сайте конкурса, Санько занимается рисованием и несколько раз занимала первые места на Олимпиадах по искусству, а своей мечтой называет организацию поэтических вечеров.

Также в тройку самых красивых россиянок вошли Арина Верина из Екатеринбурга и Ралина Арабова из Татарстана.

13 Апр 2019 в 2:44 PDT INSTAGRAM (@miss_russia_org)

Однако в соцсетях их красоту оценили не слишком высоко – фотографии победительниц на странице конкурса в Instagram собирали много недовольных комментариев: "странный выбор", "Мисс Россия скатилась", "одно и то же из года в год", "это ж позор", "все красивые девушки закончились?".

Несмотря на народную критику, после победы на конкурсе красоты Санько получила денежный приз в размере 3 млн рублей и право представлять Россию на международных конкурсах "Мисс мира" и "Мисс Вселенная".

Напомним, ранее в этом году победительница конкурса "Мисс Москва-2015" оказалась в центре скандала в Малайзии – из-за свадьбы с 25-летней Оксаной Воеводиной король страны Мухаммад V был вынужден отречься от престола.

Кроме того, другая победительница московского конкурса красоты - "Мисс Москва-2018" Алеся Семеренко – также оскандалилась. У девушки отобрали корону, обвинив ее в том, что она сломала венец.

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