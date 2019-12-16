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Эвакуировали из-за бомбы 54 тысячи горожан: рекорд в Италии

16 декабря, 02:15

Опустевшие улицы города патрулировали с помощью дронов

Фото: rainews.it

Фото: rainews.it

Рекордное количество – 54 тысячи человек – утром 15 декабря эвакуировали власти итальянского города Бриндизи из-за бомбы Второй мировой войны. Это стало самой большой эвакуацией городского населения в Италии, сообщает Европейская правда.

Ход операции контролировали тысячи людей: полиция, пожарные, военные. Жизнь в Бриндизи замерла, приостановили даже движение поездов и авиатранспорта. А опустевшие улицы города патрулировали с помощью беспилотников — чтобы максимально оперативно отслеживать тех, кто решился нарушить приказ об эвакуации.

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Такие меры безопасности были продиктованы необходимостью: бомба содержала 40 килограммов тринитротолуола. Но, к счастью, специалистам удалось без проблем ее нейтрализовать, и уже после обеда жители города смогли вернуться домой.

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Но если для итальянцев эта эвакуация стала рекордной, то Европа знает случаи и посерьезнее: так, в немецком Франкфурте-на-Майне из-за двухтонной бомбы времен войны эвакуировали более 60 тысяч человек.

Напомним, ранее в центре Тернополя нашли бомбу, радиус действия которой достигал 800 метров. Экстренные службы тоже срочно эвакуировали людей. Специалисты рассказали, что боеприпас пролежал в земле со времен Второй мировой – посреди города, где много домов, магазинов садов и школ.

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Италия эвакуация бомба

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