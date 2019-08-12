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Ездил в Крыму на мотоцикле без шлема: Путину грозит штраф

Сегодня, 15:09

Президент России нарушил ПДД во время байк-шоу в оккупированном Крыму

Владимир Путин на байк-шоу "Ночных волков"

Владимир Путин на байк-шоу "Ночных волков" / Фото: AFP

Президента России Владимира Путина требуют привлечь к административной ответственности из-за езды на мотоцикле без шлема во время шоу его любимых байкеров из клуба "Ночные волки" в оккупированном Севастополе 10 августа.

После того, как СМИ распространили фотографии с мероприятия, российский юрист Максим Чихунов из Новосибирска направил в интернет-приемную т.наз. "начальника отдела ГИБДД" аннексированного Севастополя заявление о нарушении правил дорожного движения, пишет издание "Сибирь.Реалии".

Юрист напоминает о том, что "закон для всех един" и не должно быть "никаких двойных стандартов".

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Помимо того, Чихунов попросил привлечь к ответственности и других участников автопробега, но признается, что пока власти оккупированного полуострова никак не отреагировали на его заявление.

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Стоит отметить, что Кодекс об административных правонарушениях РФ предполагает 1 тысячу рублей штрафа за езду на мотоцикле без или с незастегнутым шлемом.

Напомним, что в 2016 году на российского президента подали коллективный иск из-за причастности России к крушению лайнера Boeing на украинском Донбассе.

В то же время, в самой России ввели штрафы за распространение фейкой и проявление неуважении к власти и государственным символам в интернете.

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