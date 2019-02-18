Facebook заблокировал один из пропагандистских российских проектов
Администрация социальной сети объяснила свое решение тем, что в In the Now "скрывали связи с Кремлем"
Модераторы социальной сети Facebook заблокировали один из проектов российской пропагандистской телесети RT – англоязычную телепередачу In the Now, которую ведет Анисса Науэй.
Об этом у себя в Telegram сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
"Facebook заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров", – написала она 18 февраля.
Симоньян утверждает, что Facebook заблокировал аккаунт без предварительного предупреждения и претензий.
По ее словам, такое решение было принято после запроса телеканала CNN насчет того, не является ли российское финансирование проекта проявлением "русского вмешательства".
В Facebook это объяснили тем, что в In the Now "скрывали связи с Кремлем".
В Кремле на случившееся уже отреагировали. Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что RT должна получить объяснения о причинах блокировки и "отстаивать свои интересы".
Напомним, что в декабре британские власти пригрозили RT санкциями – от штрафа вплоть до лишения лицензии - за нарушение принципа беспристрастности.
Также мы писали, что в Соединенных Штатах два оператора кабельного телевидения - Spectrum и ComCast Chicago – исключили RT из своих сетей вещания.
Кроме того, прошедшей весной компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала российский канал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания.
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