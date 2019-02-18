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Facebook заблокировал один из пропагандистских российских проектов

Сегодня, 12:33

Администрация социальной сети объяснила свое решение тем, что в In the Now "скрывали связи с Кремлем"

Фото: AFP
Facebook заблокировал один из пропагандистских российских проектов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a89/299/5c6a89299deb6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a89/299/5c6a89299deb6.jpg Россия Администрация социальной сети объяснила свое решение тем, что в In the Now «скрывали связи с Кремлем»

Модераторы социальной сети Facebook заблокировали один из проектов российской пропагандистской телесети RT – англоязычную телепередачу In the Now, которую ведет Анисса Науэй.

Об этом у себя в Telegram сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Facebook заблокировал наши проекты с миллиардами просмотров", – написала она 18 февраля.

Симоньян утверждает, что Facebook заблокировал аккаунт без предварительного предупреждения и претензий.

По ее словам, такое решение было принято после запроса телеканала CNN насчет того, не является ли российское финансирование проекта проявлением "русского вмешательства".

В Facebook это объяснили тем, что в In the Now "скрывали связи с Кремлем".

В Кремле на случившееся уже отреагировали. Пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что RT должна получить объяснения о причинах блокировки и "отстаивать свои интересы".

Напомним, что в декабре британские власти пригрозили RT санкциями – от штрафа вплоть до лишения лицензии - за нарушение принципа беспристрастности.

Также мы писали, что в Соединенных Штатах два оператора кабельного телевидения - Spectrum и ComCast Chicago – исключили RT из своих сетей вещания.

Кроме того, прошедшей весной компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала российский канал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания

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Тег телеканал, facebook, Russia Today, пропаганда, блокировка

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Источник:

Интерфакс

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