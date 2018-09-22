Финансист: У Путина появилась новая "нефть" для обогащения

Российская власть начала зарабатывать деньги на своих гражданах, чтобы накопить больше средств

Все деятели финансово-экономического блока РФ, от Силуанова и Кудрина до Набиуллиной и Орешкина, они все советуют Путину не тратить ничего и копить как можно больше. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал финансист Слава Рабинович.

По его словам, поскольку история с нефтяным дождем и растущей в 6-7% в год экономикой РФ закончена в первой половине 2008 года, намного раньше, чем "Крым наш", то вот этого дождя больше нет.

"Идет конкуренция за ресурсы с целью распила бюджета. Этих денег становится меньше, экономика стагнирует в уменьшенном в 2 раза ВВП. Раньше было $2 трлн ВВП, сейчас – $ 1 трлн. Упали и налоговые отчисления в бюджет. Ресурсов не хватает, а аппетиты растут в геометрической прогрессии, количество воров растет. Растет количество силовиков и бюрократии. Создание одной Росгвардии чего стоит, мы говорим о почти полумиллионе людей, поставленных под штыки, со всем довольствием, зарплатами, страховками, соцгарантиями и ранними пенсионными выплатами", – отметил финансист.

Слава Рабинович подчеркнул, что если раньше для путинской ОПГ главным источником обогащения были нефть и газ, то теперь у них "вторая нефть" – российские граждане.

"Поскольку они фальсифицируют выборы, сами поверили во всенародную поддержку и свою пропаганду, то они в этом угаре решили провернуть пенсионную аферу. Это, по сути, финансовый дефолт, проведенный наглым и бесхитростным образом, как и все, что делает путинская ОПГ в период позднего путинизма. Но что-то пошло не так. А что? Нарастает критическая масса ошибок и преступлений, растет критическая масса населения, уставшего взвешивать холодильник и телевизор", – подчеркнул эксперт.

Напомним, по мнению экспертов персональные санкции против "друзей Путина" могут подтолкнуть российских олигархов на "дворцовый переворот" в Кремле или, как минимум, серьезно надавить на президента РФ.

Полный текст читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Путин летит по путям Каддафи, Чаушеску и Хусейна: интервью со Славой Рабиновичем"