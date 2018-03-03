Форс-мажор в Кремле: Медведев перепутал награды российским олимпийцам

Сегодня, 13:40

В конце церемонии премьер-министр РФ порекомендовал спортсменам на всякий случай проверить, свои ли награды они получили

Фото: belive.ru
Фото: belive.ru

В Кремле на церемонии вручения ключей от автомобилей российским олимпийцам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перепутал награды и вручил футляр не тому спортсмену.

Фигуристка Екатерина Боброва по ошибке получила награду серебряного призера по лыжным гонкам Александра Большунова.

"Чего там? Ключей не нашли?", – спросил Медведев.

"Меня не нашли", – ответила спортсменка.

В конечном счете оплошность исправили – каждый из спортсменов получил свою награду.

Но позже выяснилось, что перепутались и награды некоторых хоккеистов, которыми они сразу же обменялись между собой.

А в конце церемонии премьер порекомендовал спортсменам на всякий случай проверить, свои ли награды они получили.

Отмечено, что обладатели золотых медалей Олимпиады-2018 получили ключи от автомобилей BMW X6, серебряные призеры – BMW X5, а бронзовые получили BMW X4.

Напомним, что Украина получила золото на Зимней олимпиаде в Южной Корее. Украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал первенство на Олимпиаде-2018 в дисциплине "Лыжная акробатика".

Темой, достойной горячих обсуждений, стала не только победа, но и скандал, который разгорелся на фоне ее из-за россиянина, который оказался под флагом Украины (в буквальном смысле). Российский бронзовый призер Илья Буров на фото вместе с Александром Абраменко встал под флаг Украины, спортсмены даже обнялись.

 
Россия, Медведев, олимпиада, награды
Источник:

Интерфакс

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