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ФСБ допросила двух украинских моряков

Вчера, 23:24

Во время допроса украинцы еще раз заявили, что являются военнопленными

Фото: Getty Images
ФСБ допросила двух украинских моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9fd/8f0/5c59fd8f0d3d5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9fd/8f0/5c59fd8f0d3d5.jpg Россия Во время допроса украинцы еще раз заявили, что являются военнопленными

Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России допросили украинских моряков, военнопленных Михаила Власюка и Юрия Безъязычного. Об этом сообщает адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Вчера состоялись следственные действия с военнопленным Михаилом Власюком, а сегодня – с Юрием Безъязычным. Следователями СУ ФСБ России были произведены допросы, в ходе которых Власюк и Безъязычный еще раз заявили о том, что являются военнопленными. В ходе допросов защитой был приобщен ряд заявлений и ходатайств следствию, в том числе на предоставление телефонных переговоров и на свидание с близкими", – написал адвокат.

По его словам, следователи "злоупотребляют своим право давать разрешения на свидания и звонки и ставят вынесение подобных разрешений в прямую зависимость от получения необходимых для следствия показаний".

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"Следователи за почти 2,5 месяца так и не дали ни одного разрешения военнопленным на свидания или телефонные переговоры", - отметил Полозов.

Напомним, ранее в Москве продлили арест всем 24-м пленным украинским морякам. Заседания происходили в трех залах Лефортовского суда, а моряков принимали четверками. Позже сторона защиты обжаловала апелляцией решение суда.

Кроме того, как рассказывал ранее адвокат Николай Полозов, Россия продлила срок следствия по делу арестованных украинских моряков до 25 мая.

12 декабря Европарламент принял резолюцию из-за ситуации в Керченском проливе. Члены Европарламента призвали страны содружества закрыть порты для российских судов, которые идут из Азовского моря, и ввести санкции против Российской Федерации за агрессию в Керченском проливе и Азовском море.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой не только осуждает агрессию России в Керченском проливе и Азовском море, но и признала захваченных украинских моряков военнопленными.

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Тег моряки, допрос, адвокат, Полозов, военнопленные, политзаключенный, ФСБ РФ, пленные моряки

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