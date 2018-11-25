ФСБ подтвердила обстрел и захват трех украинских кораблей
Уточняется, что "украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование"
ФСБ подтвердила факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
"Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ", — говорится в сообщении. Уточняется, что украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование.
"С целью принудительной остановки применено оружие. В результате в территориальных водах России в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", — отмечается в сообщении ФСБ.
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Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива.
Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.
Напомним, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".
Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.