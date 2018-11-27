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ФСБ показала "допрос" захваченных украинских моряков: видео https://www.segodnya.ua/img/article/11925/29_main.1543265880.jpg https://www.segodnya.ua/img/article/11925/29_tn.1543265880.jpg Россия Опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой

ФСБ показала "допрос" захваченных украинских моряков: видео

Вчера, 22:56

Опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой

фото: скриншот
фото: скриншот

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала оперативное видео допросов украинских военнослужащих, задержанных во время попытки прохода через Керченский пролив 25 ноября.

Опрошены оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ старший лейтенант Андрей Драч (находился на катере Никополь), комендор-сигнальщик, матрос катера Никополь Сергей Цыбизов, командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы Юг ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина? Смотрите в выпуске 23.00.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне 26 ноября Верховная Рада поддержала указ президента о введении военного положения в 9 областях Украины на срок 30 дней. За соответствующий закон проголосовали 276 народных депутатов.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".
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