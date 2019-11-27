ФСБ продлило расследование в отношении украинских моряков

Следователи еще не получили информацию о результатах оперативной работы и не допросили всех свидетелей

Украинские моряки до возвращения / Фото: AFP

Федеральное следственное бюро России продлило предварительное расследование относительно захваченных в ноябре 2018 года и возвращенных несколько месяцев назад 24 украинских моряков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор стороны защиты Николай Полозов.

"Начальник Следственного управления ФСБ России генерал-лейтенант юстиции М.В. Шишов продлил срок предварительного расследования по делу в отношении украинских военных моряков ещё на 2 месяца, до 25 января 2020 года", – пишет адвокат.

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За это время следователи хотят получить информацию о результатах оперативной работы и допросить свидетеля, после чего моряков и их адвокатов уведомят о завершении следственных действий и предоставят им материалы дела для дальнейшего ознакомления.

"В отношении военных моряков следственные действия не запланированы, вызовы моряков на следственные действия не осуществлялись", – уточнил Полозов.

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Как известно, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские МБАК "Бердянск", "Никополь" и РБК "Яны Капу". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Военнопленных моряков вернули в сентября, а сами военные суда – в ноябре 2019 года. После этого командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что корабли вернулись в полуразобранном состоянии: россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

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