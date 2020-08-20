ФСБ заявила о срыве спецоперации Украины по похищению главаря боевиков (видео)

Накануне ФСБ задержала в Крыму члена украинского добровольческого батальона, а теперь в российской спецслужбе заявляют о срыве попытки похищения одного из главарей Донбасса якобы украинскими спецслужбами.
Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Отмечается, что задержаны несколько россиян при попытке похищения лидера боевиков с территории России: Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В.
"ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ", – сообщили в ФСБ.
В России утверждают, что организатором и координатором проведения спецоперации выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.
Отметим, что Андрея Байдалу ранее боевики обвинили в убийстве экс-главаря т.н. ДНР Александра Захарченко. В июне его задержала СБУ, ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц). В СБУ заявляли, что он не является их сотрудником.
Напомним, в конце июля в оккупированном Крыму в городе Севастополь ФСБ РФ задержала российского военнослужащего, который якобы сотрудничал с украинской разведкой и передавал Украине сведения, которые содержат государственную тайну
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