"Гагарин долетался": Путин озадачил соцсети странным заявлением о Жириновском

Владимир Жириновский / Фото: сайт Госдумы РФ

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Российский президент Владимир Путин раскритиковал Либерально-демократическую партию России и ее бессменного лидера – скандально известного Владимира Жириновского, чью речь двухлетней давности активно обсуждают в Сети.

Выступая 22 января в российском Липецке, хозяин Кремля назвал так называемые "партии одного лидера" одной из проблем парламентаризма в РФ.

"У нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Ну, самый яркий пример в нашей стране — Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский — есть ЛДПР. Нет Жириновского, – на этом месте Владимир Путин развел руками. – Сама идея либеральная, она хорошая, но сможет ли партия так функционировать без него?"

В соцсетях в таком "прогнозе" Путина увидели прямую угрозу жизни главы ЛДПР.

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Наблюдательные пользователи напомнили о том, что ранее с аналогичным заявлением выступил спикер Госдумы РФ Владимир Володин. Только он высказался о самом Путине.

Напомним, 15 января Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости провести конституционную реформу в стране. По мнению экспертов, это предложение свидетельствует о том, что Кремль еще не определился, какой сценарий передачи власти от Владимира Путина к преемнику будет реализован.

На этом фоне оппозиционный российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью "Сегодня" рассказал, почему Путин может оставить свой пост досрочно уже в нынешнем году.

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