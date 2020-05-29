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Галкин рассмешил пародией на Путина: видео удаляют из новостей

29 мая, 18:34

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Юморист высмеял абсурдность московских властей при попустительстве президента

Российский пародист Максим Галкин в очередной раз высмеял российскую власть, опубликовав пародию на видеосовещение президента РФ Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

В юмористическом ролике, который муж Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram, "московский градоначальник" докладывает о мерах ослабления карантина в столице страны, выдвигая откровенно абсурдные предложения и идеи, но "Путин" высоко оценивает каждую из них.

Пятиминутное видео, названное Галкиным "Счастливое время строгого режима прогулок", привлекло внимание многих российских сайтов, однако, спустя некоторое время, они удалили статьи с пародией на хозяина Кремля.

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Редакции интернет-СМИ были вынуждены пойти на такой шаг из-за внимания со стороны власть имущих. Ссылаясь на собственные источники в одном из изданий, The Bell сообщает, что звонки в редакцию "поступали и из мэрии, и из администрации президента".

Посмотреть пародию вы можете ниже:

Напомним, в прошлом году в соцсетях массово удаляли фото "могилы Путина", которую активисты "Бессрочного протеста" установили в городе Набережные Челны. На снимке было изображено черное надгробие с фотографией и годами жизни президента.

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Россия СМИ карантин цензура Собянин пародия Максим Галкин Владимир Путин

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