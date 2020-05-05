Газета получила Пулитцеровскую премию за расследование о Путине и убийстве агентом РФ украинского офицера

Работники газеты в США The New York Times стали лауреатами Пулитцеровской премии 2020 года за публикацию восьми статей о режиме президента России Владимира Путина, среди которых есть материал об убийстве украинского военного Ивана Мамчура по заказу ФСБ. Об этом написали на сайте самой премии, в категории "за международный репортаж".

"Сотрудники The New York Times – за набор увлекательных историй, которые подвергаются большому риску, разоблачая хищников режима Владимира Путина", – говорится в описании.

Среди восьми материалов также и текст об убийстве.

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Репортажи касаются вмешательства Кремля в дела других стран, попыток отравления бизнесмена в Болгарии, русской активности в Ливии и Центральной Африке, бомбардировки больниц в Сирии российскими самолетами, а также убийства в 2016 году украинского военного Ивана Мамчура по заказу ФСБ РФ.

Официальная Москва уже отреагировала на это решение огркомитета премии. Посольство РФ назвало статьи The New York Times "прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов".

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Напомним, 37-летнего Ивана Мамчура, который работал в Ровенском следственном изоляторе майором внутренней службы, застрелили в коридоре жилого дома. Стрелком окащался агент ФСБ Олег Смородинов, которого приговорили к 12 годам лишения свободы. Установлено, что дважды судимый гражданин Украины Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудниками ФСБ в Москве. После того, как ветеран АТО Мамчур отказался подчиняться российским спецлужбам, Смородинов его застрелил. За это киллер получил около 5000 долларов и 300 тысяч российских рублей.

Как мы уже сообщали, в России заведено тысячи уголовных дел против украинцев.

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