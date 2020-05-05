Газовые маневры: достроит ли Россия "Северный поток – 2"

Эксперты не сомневаются, что Москва бросит все силы, чтобы завершить проект. Украине же следует готовиться к новым реалиям

Эпидемия коронавируса и экономический кризис серьезно поменяли планы как граждан, так и целых государств. Падение деловой активности, снижение цен на ресурсы заставили пересмотреть сроки реализации дорогостоящих проектов. Именно таким проектом для России является "Северный поток – 2". Из-за санкций, существенного снижения цен на нефть и кризиса, вызванного коронавирусом, финансовые дела государства-агрессора сильно пошатнулись.

В конце прошлой недели неожиданный и весьма неприятный сюрприз Москве преподнес Берлин. Федеральное сетевое агентство ФРГ (орган, отвечающий в Германии за регулирование электроэнергии, газа, телекоммуникаций, почтовых и железнодорожных рынков) решило отказать компании "Nord Stream 2 AG" в ее просьбе вывести проект из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Что, по крайней мере на данный момент означает, что газопровод может быть заполнен газпромовским газом лишь наполовину. И что у Украины появилась благоприятная возможность "застолбить" за собой определенные объемы транзита газа.

Но станут ли эти проблемы препятствием на пути к достройке газопровода в обход Украины? Ответ на этот вопрос сайт "Сегодня" искал с помощью наших экспертов.

Берлин отказывает Москве в монополии

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В конце прошлой недели немецкие СМИ облетела новость: Федеральное сетевое агентство (ФСА) отказало компании "Nord Stream 2 AG" в освобождении от требований Газовой директивы ЕС. Данный документ, напомним, был обновлен в прошлом году по требованию ряда членов ЕС, не заинтересованных в монополизации газового рынка Россией. Изменения предполагали, что для всех новых газопроводов (в том числе морских), ведущих из третьих стран и идущих по территории ЕС, должны действовать общеевропейские правила. А конкретно: владелец трубы не может быть поставщиком газа. Кроме того, он обязан допускать к поставкам сторонних поставщиков.

Новые нормы били прежде всего по "Северному потоку – 2", который к моменту утверждения директивы не был достроен. Для проекта они означали, что либо "Газпром" допустит к поставкам газа по новому трубопроводу сторонние компании (что технически на данный момент невозможно, поскольку трубопровод ведет из месторождений, контролируемых "Газпромом", кроме того, для этого нужно менять российское законодательство). Либо труба сможет работать лишь на половину запроектированной пропускной способности: остальное место будет зарезервировано для тех самых "сторонних компаний".

Россия попыталась обойти нововведения: в январе нынешнего года управляющая компания газопровода – "Nord Stream AG" – подала заявку в Федеральное сетевое агентство с просьбой освободить "Северный поток – 2" от выполнения новых правил. Аргумент: инвестиции в строительство были вложены до вступления в силу обновленной директивы. А следовательно, директива на газопровод распространяться не должна. Но, как уже отмечалось, в прошлый четверг Федеральное сетевое агентство отказало в удовлетворении этой заявки.

В принципе, вопрос еще не решен окончательно – стороны могут подать апелляцию на решение в судебные органы. Как ожидается, окончательное решение будет принято 8 мая.

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Впрочем, вердикт ФСА вовсе не означает "конец" проекта, отмечают эксперты "Сегодня".

"Во-первых, Россия вложила в это уже столько, что назад пути для них нет. Во-вторых, это ведь не экономический проект, а геополитический. Призванный, условно говоря, "взять в клещи" Украину, ослабить нас экономически и политически. Потому Россия отказываться от него не будет. А будет искать варианты, как выйти из этой ситуации. Думаю, сейчас будет определенная пауза. Но когда успокоится ситуация с карантином, Владимир Путин и немецкое лобби будут пытаться решить эту проблему", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

Экономический эксперт Алексей Кущ отмечает, что абсолютно некорректно говорить об отказе Германии от проекта.

"Мы просто видим более хитрую игру Европейского Союза. Европа, по сути, не хочет отдавать россиянам монополию на транспортировку. А выведение "Северного потока – 2" из директивы как раз дало Москве монополию на пользование данным маршрутом. Теперь, если труба будет использоваться россиянами, она будет недогружена. Или же Москве снова придется садиться за стол переговоров с ЕС. Собственно, оставить за собой такой рычаг влияния на Москву, как необходимость постоянных переговоров, и было одной из задач ЕС. Они хотят, чтобы Москва постоянно оставалась за столом переговоров", – отмечает Алексей Кущ.

Отметим также, что в понедельник, 4 мая, на сайте Бундестага появился ответ германского правительства на запрос фракции "Альтернатива для Германии". В котором отмечается, что правительство по-прежнему "положительно относится" к проекту "Северный поток – 2".

"За ценой не постоим"

В том, что Россия продолжит отстраивать газопровод, несмотря ни на какие сегодняшние финансовые, экономические и юридические проблемы, украинские эксперты уверены.

"Конечно, Путин сделает все, чтобы достроить газопровод, и он его достроит. В этом нет никаких сомнений. Это долгосрочный проект, сформированный с расчетом на то, что еще лет 30-40 Европа будет употреблять значительные объемы газа. Поэтому здесь какая-то задержка, даже на год-два, роли не играет. Кроме того, этот объект призван играть стратегическую роль по формированию зависимости Европы от российского газа. Проект может быть затратным и даже убыточным. Но если газопровод соответствует российским стратегическим интересам, Россия его будет строить", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" экономический эксперт Алексей Кущ.

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Он напомнил, что подобный мегапроект, признанный впоследствии экспертами убыточным, – газопровод "Сила Сибири" – Москва также строила исходя из стратегических соображений.

"Поставка энергоресурсов – это не просто важный, а чуть ли не единственный инструмент Кремля для геокоммуникации с Европой. Представим себе, что мы, например, завтра просыпаемся в другом мире. В котором Европе не нужен российский газ. Во что превращается Россия? В изолированную трансазиатскую страну, интересную Европе постольку-поскольку. Сейчас Россия – активный участник различных европейских проектов именно благодаря своему газу. И, разумеется, свое влияние Москва хочет не только сохранить, но и упрочить", – говорит Алексей Кущ.

По его словам, российская стратегия в Европе заключается в том, чтобы с помощью запуска южных и северных обходных магистральных газопроводов прийти к тому, чтобы практически весь газ, который идет в Европу, шел исключительно через газопроводы, которые контролирует на сегодняшний день Россия.

"Чтобы была возможность обойти не только Украину, но и Беларусь – хотя там газопровод под контролем "Газпрома". Сезонные же колебания спроса Россия планирует компенсировать поставками сжиженного газа морскими путями", – рассказывает Алексей Кущ.

Трамп опоздал

Остается открытым вопрос, смогут ли помешать достройке газопровода США. Напомним, что после введения Соединенными Штатами санкций, препятствующих участию европейских компаний в строительстве "Северного потока – 2", швейцарская Allseas, проделавшая львиную долю работ по укладке газопровода, отказалась принимать участие в проекте. Чтобы достроить нитку, Россия в спешном порядке отремонтировала трубоукладчик "Академик Черский", дислоцирующийся в Находке на Дальнем Востоке. И направила его в Балтийское море. На днях он прибыл в Калининград.

Как отмечают эксперты, Вашингтон, конечно, будет принимать меры, чтобы воспрепятствовать достройке газопровода, однако добиться успеха у США вряд ли получится.

"Будем говорить прямо: санкции США против "Северного потока – 2", конечно, сильно запоздали, – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко. – Белый дом, конечно, на этом не успокоится, будет пытаться найти какие-то инструменты, которые позволили бы предотвратить достройку. Причем США это будут делать, кто бы ни стал следующим президентом. Я думаю, демократы будут в этом плане действовать даже более жестко. Другой вопрос, что мнение и действия США уже не являются на данном этапе решающим фактором. Во-первых, если называть вещи своими именами, санкции раньше надо было вводить. Сейчас в газопровод вложено достаточно много средств. Поэтому ни Россия, ни Германия от этого проекта не откажутся", – говорит эксперт.

Политолог Максим Джигун также отмечает, что на данном этапе США вряд ли смогут что-либо сделать с достройкой газопровода. К тому же более решительные действия Вашингтона сегодня невозможны из-за американских выборов.

"В период выборов, конечно, повестку будут диктовать внутренние вопросы. И внутренние проблемы, которых в США сегодня достаточно. Потому в период предвыборной кампании, до осени, Трамп, естественно, будет концентрироваться на внутренних вопросах: восстановлении производства, преодолении последствий эпидемии и так далее. Хотя, с другой стороны, нынешний глава Белого дома крайне непредсказуем, и прогнозировать, как он отреагирует на то или иное событие, на что переключит внимание американской общественности, в данный конкретный момент невозможно. От Трампа можно ожидать чего угодно", – говорит Максим Джигун.

Украине нужно договариваться с немцами

В этой связи эксперты отмечают: чтобы Украина не осталась без транзита (подобные опасения недавно озвучил руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон), Украине нужно активно отстаивать свои позиции в Европе.

"Что должна была сделать Украина уже давно, чтобы заполучить в адвокаты ту же Германию, – создать газовый хаб. Перенести узлы коммерческого учета транзита с западных границ на восточные. Передать этот газовый хаб в управление консорциума европейских газовых трейдеров. Уже через несколько лет он мог превратиться в зрелый хаб. Но, к сожалению, ранее этого сделано не было", – говорит Алексей Кущ.

Впрочем, отмечают эксперты, еще не все потеряно.

"Конечно, если говорить прямо, Германия сыграла решающую роль в том, чтобы "Северный поток – 2" стал возможен вообще, – говорит Владимир Фесенко. – Берлин действовал очень прагматично в этом вопросе. Но этот же немецкий прагматизм может сыграть и в нашу пользу. Германия заинтересована не просто в поставках газа, но в диверсифицированных поставках. И нам на этом надо сыграть. Думаю, на перспективу надо договариваться с немцами, чтобы путь через Украину тоже действовал, чтобы поставки газа шли по разным трубам. Чтобы определенный объем прокачки шел через Украину. Вот над этим нужно работать, и добиваться этого совместно с европейцами. Тем более, что решение Федерального сетевого агентства предоставляет Украине хорошие возможности остаться транзитером российского газа", – говорит Владимир Фесенко.

Отметим, что, работа над подобными проектами как раз идет. По информации некоторых отечественных СМИ со ссылкой на источники в НАК "Нафтогаз Украины", сразу несколько европейских компаний, покупающих сегодня газ на западных границах Украины, обратились к "Газпрому" с просьбой пересмотреть соглашение с тем, чтобы газ продавался на наших восточных рубежах. Такой же интерес высказывают компании из Средней Азии. Пока что "Газпром" не соглашается на предложение европейцев, но переговоры продолжаются.

Тем в временем в США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

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