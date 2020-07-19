Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит Украине

В российских СМИ в последнее время муссируется тема создания международного объединения стран-экспортеров газа, в рамках которого они могли бы согласовать свою политику относительно объемов добычи и ценообразования. Такая себе "газовая ОПЕК".

Реклама

Идея не нова: по сути прообраз такой организации – Форум стран-экспортеров газа был создан при непосредственном активном участии Москвы еще в 2007 году. Теперь это объединение, в котором первую скрипку играет Москва (возглавляет его на сегодня россиянин Юрий Сентюрин), пытаются трансформировать в организацию, которая, по идее могла бы решать на рынке газа те же задачи, что на рынке нефти решает ОПЕК.

Форум стран-экспортеров газа. Постоянные члены и наблюдатели / Фото: Форум стран – экспортеров газа

Впрочем, эти прожекты вызывают критику даже среди российских экспертов. Во-первых, тот же Форум стран-экспортеров газа, для создания которого Владимир Путин приложил немалые усилия, в итоге оказался "мертворожденным". Несмотря на то, что к участию в объединении удалось привлечь Иран и Катар (которые наряду с Россией входят в тройку лидеров по разведанным запасам газа), а также целый ряд других государств, никакой активной деятельности объединение не демонстрировало. По сути, с 2007 года, когда был создан Форум, состоялось несколько встреч, которые решительно никак не повлияли на уровень цен на газ и вообще на газовый рынок. Со временем регулярность заседаний в рамках Форума сошла на нет.

Реклама

На газовом рынке механизмы ценообразования существенно отличаются от тех, что существуют на нефтяном. Потому просто перенести на них методы невозможно, а "рабочих" идей, тем более устраивающих всех, нет. Собственно, потому и не была реализована в полной мере задумка Форума как некоего "газового картеля" на уровне государств-экспортеров.

Тем не менее, реанимация идеи Москвой не может не вызвать вопросов: почему тема актуализировалась, способна ли Россия ее реализовать, чем это грозит Украине? С такими вопросами сайт "Сегодня" обратился к экспертам.

"Угроза для ГТС Украины"

/ Фото: Страница Андрея Мартынова в Фейсбук

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории НАН Украины:

Реклама

"Газовая ОПЕК" формально уже существует – в виде Форума стран-экспортеров газа. Но именно формально, в отличие от нефтяной ОПЕК. Его инициаторами были Россия и Катар. Тогда энергетические договоренности помогли им противостоять влиянию Объединенных Арабских Эмиратов в Сирии. Впрочем, при высоких ценах на нефть и газ особой экономической потребности в "газовой ОПЕК" не было. Однако резкое падение спроса на энергоносители в результате пандемии изменило ситуацию.

В создании "газовой ОПЕК" могут быть заинтересованы страны, которые активно развивают предложение сжиженного газа (например, Катар). Но США, напротив, не заинтересованы в этой инициативе, которая может ввести правила игры на рынке газа. США хотели бы максимально ограничить доступ на европейский рынок российского газа и увеличить потребление своего сжиженного газа. "Газовая ОПЕК" будет этому лишь помехой. Зато Россия и Катар могут достичь картельного соглашения относительно своего доступа на китайский газовый рынок. Правда, ходят слухи, что китайцы открыли собственные газовые месторождения, что вообще может смешать карты на газовом рынке.

"Газовая ОПЕК" может быть только проявлением договоренностей на региональных газовых рынках, а не в глобальном масштабе. Причем вероятность реализации этой идеи зависит от действенности договоренностей в формате "ОПЕК + РФ". Пока шансы на успех идеи "газового ОПЕК" 50:50.

Украина де-факто присоединилась к европейскому газовому рынку, поэтому ситуация у нас зависит от колебаний цен и спроса на этом рынке. Радикальное уменьшение потребления газа украинской промышленностью перевело тарифное бремя на население. Отечественный ЖКХ никак не зависит от рыночных цен, правила игры продолжает диктовать монополист "Нафтогаз". Поскольку контракт на транзит газа с "Газпромом" подписан только на 2020 год, создание "газовой ОПЕК" может поднять ставки в игре "Газпрома", направленной на окончательный вывод украинской газотранспортной системы из игры на европейском рынке".

"Это блеф"

Реклама / Фото: Центр глобалистики "Стратегия XXI"

Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI":

В тренде Пираты захватили украинских моряков: в МИД подтвердили информацию

"Все эти прожекты – полная ерунда. Россия уже создавала Форум стран-экспортеров газа. Ничего у них не вышло. Не выйдет и теперь. Газ – не нефть, здесь регулировать рынок не получится.

На мой взгляд, это просто информационная пропагандистская атака Москвы. У России по газовым вопросам сейчас полный финиш, если не сказать грубее. Цены на газ на мировом рынке упали. Рынок обвалился. Спрос в Европе упал. С поставками Китаю проблемы. Причем, в этом виновата сама Россия. В свое время они вели довольно агрессивную политику, заключая долгосрочные контракты по завышенным ценам, чтобы получать сверхприбыли. Теперь это бьет бумерангом по ним. На фоне падения спроса и падения цен они не могут дать низкую цену. Не могут конкурировать с СПГ. А таких объемов СПГ, которые могли бы заместить объемы трубопроводного, у России нет. И потом, это же не "Газпром" СПГ занимается, а частные российские компании.

И ситуация в ближайшие несколько лет вряд ли улучшится. В общем, вся эта идея, на мой взгляд, ни что иное, как блеф, конвульсии когда-то мощного энергетического государства. Ее стоит воспринимать именно таким образом".

"Шансы призрачны, смыслы очевидны"

/ Фото: Алексей Кущ, страница в facebook

Алексей Кущ, экономический эксперт:

"Я думаю, на самом деле это просто попытка России создать какую-то очередную повестку дня, в которой Москва бы участвовала. Например, вот эти разговоры об отмене санкций из-за коронавируса. Теперь "газовый ОПЕК". И необязательно речь идет о той цели, которая изначально декларируется.

Российские аналитики так описывают нынешнюю газовую стратегию Москвы: Россия хочет резко изменить существующий баланс экспорта трубного газа и сжиженного природного газа. Раньше они делали ставку на первый. Второй был как бы вспомогательный. Сейчас они хотят оставить экспорт трубного газа на уровне, позволяющем полностью заполнить мощности трубопроводов, контролируемых Россией: "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", "Сила Сибири" и так далее. А разницу между спросом и возможностями трубопроводов компенсировать за счет сжиженного газа. И для этого Россия сейчас строит инфраструктуру и постоянно повышает удельный вес на европейском рынке сжиженного газа: несколько лет назад у них было 1-2%, сейчас подбирается к 15%.

То есть, с одной стороны, у России действительно появился повод говорить о "газовой ОПЕК". Раньше такого повода в принципе не было. Потому что раньше Россия поставляла газ по трубам, по долгосрочным договорам с использованием формульной цены, или политической модели ценообразования. Все это исключало рыночные механизмы ценообразования. Но сейчас, как я уже сказал, Россия становится игроком спотового рынка газа, на котором действуют рыночные механизмы. И, соответственно, появляется желание как-то эти механизмы контролировать.

Но дело в том, что на рынке газа, даже спотовом, рыночное ценообразование имеет большие условности. Там цены формируются на газовых хабах. Соответственно, там не может быть "глобального" ценообразования, как с нефтью. Соответственно о каком-то глобальном влиянии структур типа "газовая ОПЕК" говорить не приходится.

Таким образом, все эти идеи и разговоры можно объяснить лишь попыткой создать очередную выгодную для себя повестку. С помощью дискуссий, обсуждений проекта, которые могут продолжаться годами Россия хочет защитить свои интересы на рынке, где она является новичком, где ее позиции уязвимы, в том числе из-за санкционного давления.

Если совсем уж упрощенно, как только какой-то более сильный игрок, например США, предпримет попытки выбить Россию с рынка, Москва начнет говорить, что причиной таких действий является ее инициатива по созданию "газовой ОПЕК". То есть, это делается для того, чтобы будущие санкции против России ассоциировались с ее идеей создания "газовой ОПЕК". Это, по мнению Москвы, упрочит ее возможности защищаться на международном уровне.

Крупные игроки на рынке сланцевого газа, конечно, не поддерживают российскую идею. США – крупнейший игрок, конечно, не будет никогда создавать с Россией совместных организаций в этой сфере. Австралия тоже никогда не будет действовать против интересов США и что-то создавать с Россией. Наконец, Катар, который всегда придерживается собственных интересов. Кроме того, он конкурирует на европейском рынке с Россией. Более мелкие игроки существенной роли на рынке не играют. Остается разве что Иран, с которым теоретически Россия могла бы создать подобную наднациональную структуру. А так, по большому счету и создавать-то ее не с кем.

Если резюмировать, шансы на реальное создание "газовой ОПЕК" призрачны. Соответственно, никаких угроз для нашей страны здесь нет. Другой вопрос, что Украине нужно правильно расшифровывать смыслы, которые несет в себе этот дискурс, вброшенный Москвой. Нужно понимать, что Россия, как я уже говорил, будет пытаться использовать процесс либо для минимизации существующих санкций, либо для недопущения новых. И, считаю, Украина должна эти реальные смыслы озвучивать на международной арене и доносить их до наших союзников".

Тем временем Россия, несмотря на санкции, продолжает попытки достроить газопровод "Северный поток-2". Проект крайне важен для Кремля, поскольку позволит увеличить контроль над рынком трубного газа в Европе. Удастся ли в итоге его реализовать Москве, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама