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"Геноцид народа": Сеть возмутила расправа над "санкционными" яблоками в России

10 февраля, 16:39

Российские власти давят яблоки, вместо того, чтобы отдать их в приюты или старикам

Уничтожение яблок. Скрин

Уничтожение яблок. Скрин

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В России продолжают бороться с ввозом в страну санкционных фруктов. В этот раз возмущение пользователей соцсетей вызвало уничтожение яблок с помощью бульдозера. Видео расправы над санкционной продукцией обнародовал российский экономист и финансовый аналитик Владислав Жуковский.

"В РФ 19,2 млн россиян за чертой бедности, у 40% доходы ниже 20 тыс руб, 26% детей в нищете (доходы членов семьи ниже прожиточного минимума), у 65% нет сбережений. А власти давят яблоки, вместо того, чтобы отдать их в приюты или старикам", - написал он в комментарии к видеоролику.

В соцсетях с негодованием восприняли такие действия российских властей.

Напомним, Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели в отношении нее санкции.Продовольственное эмбарго действует в России с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года – Украина.

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Россия яблоки санкции бульдозер

Источник: Сегодня

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