Геращенко о псевдовыборах на Донбассе: Кремль сознательно пошел на обострение ситуации
Вся ответственность за последствия "внеочередных выборов" лежит на России
Украинская часть Трехсторонней контактной группы решительно осуждает организацию Россией 11 ноября так называемых "внеочередных выборов" на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.
Об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, подчеркнув, что Москва в очередной раз грубо нарушила основополагающие нормы и принципы международного права и законодательство Украины.
"Игнорируя консолидированную позицию мирового сообщества и международных организаций относительно нелегитимного характера указанных псевдовыборов и непризнания их результатов, Кремль сознательно пошел на обострение ситуации в Донбассе. Псевдовыборы – это провокация, направленная на срыв хрупкого процесса мирного урегулирования на Донбассе", – написала Геращенко.
Украинская часть Трехсторонней контактной группы подчеркивает, что результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и поэтому не признаются Украиной и миром.
"Мы подчеркиваем, что все причастные к организации незаконных выборов должны нести ответственность. Мы призываем украинцев в оккупации не участвовать в псевдовыборах, игнорировать их", – написала Геращенко.
Она также подчеркнула, что единственными легитимными выборами могут быть те, которые будут проходить в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ, а вся ответственность за разрушительные последствия так называемых "внеочередных выборов" для дальнейшей имплементации Минских договоренностей полностью возлагается на Россию.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к жителям оккупированных районов Донбасса с призывом не отдавать свои голоса оккупантам.
Ранее мы писали, что псевдовыборы на Донбассе решительно осудила Канада.
Как сообщалось, за организацию незаконных выборов РФ грозит усиление международных санкций.