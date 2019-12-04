Германия высылает российских дипломатов: появилась реакция России

Россия ответит Германии на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине из-за убийства россиянином гражданина Грузии в Берлине.
Выразив разочарование из-за объявления двух дипломатов "персонами нон грата", в МИД РФ назвали это "безосновательным и недружественным" шагом.
Несмотря на то, что немецкая прокуратура предполагают, что преступление могло быть совершено по заказу российских государственных органов, в дипведомстве отрицают причастность Москвы к убийству 40-летнего Зелимхана Хангошвили.
Данное решение в России считают "немотивированной политизацией преступления" и "попыткой предвосхитить результаты расследования".
"Указанные действия германской стороны самым негативным образом отразятся на российско-германских отношениях и, разумеется, не останутся без надлежащей реакции", – пригрозили дипломаты.
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Напомним, что тело этнического чеченца Хангошвили с огнестрельными ранениями обнаружили в берлинском парке 23 августа. Он принимал участие в Чеченской войне против России, в 2015 году на него совершили покушение в Тбилиси, а в 2016 году он бежал в Германию и попросил политубежища, но получил отказ.
Убийцу удалось задержать – им оказался гражданин России.
Напомним, что в прошлогоднем неудачном покушении ГРУ на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери также обвинили режим Владимира Путина в РФ.Как сообщалось, в ответ на это Берлин решил выслать группу российских дипломатов. О реакции других стран Европы и США читайте на сайте "Сегодня".
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