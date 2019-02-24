"Герои не умирают", "Путин – вор": фото и видео с марша памяти Немцова в Москве

Полиция Москвы утверждает, что в митинге приняли участие около 6 тыс. человек, но по данным организаторов их было вдвое больше

Фото: twitter.com/alex_beykin.

"Герои не умирают", "Путин – вор": фото и видео с марша памяти Немцова в Москве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/292/20a/5c729220ae61a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/292/20a/5c729220ae61a.jpg 2019-02-24T15:05:00+02:00 Россия Полиция Москвы утверждает, что в митинге приняли участие около 6 тыс. человек, но по данным организаторов их было вдвое больше

В российской столице состоялся согласованный с властями марш памяти убитого в 2015 году российского оппозиционера Бориса Немцова.

Участники шествия прошли от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова. На время акции было перекрыто дорожное, но сейчас транспорт пустили вновь. Часть участников дошла до Москворецкого моста, где застрелили политика.

















По данным московской полиции в манифестации приняли участие около 6 тыс. человек, хотя организаторы утверждают, что настоящее количество было как минимум вдвое выше. Среди них были представители различных политических партий и общественных движений, а также активисты и правозащитники.

TWITTER— DW на русском (@dw_russian) February 24, 2019

В частности, среди присутствующих были замечены Алексей Навальный, глава движения "За права человека" Лев Пономарев, лидер движения "Солидарность" Илья Яшин, политики Геннадий и Дмитрий Гудковы, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, глава федерального гражданского комитета партии "Гражданская платформа" Ирина Прохорова, член федерального политического комитета партии "Яблоко" Сергей Митрохин и другие

Хотя правительственные СМИ в России утверждают, что мероприятие прошло без инцидентов, стало известно, что во главе колонны участники развернули транспарант с надписью на русском "Герои не умирают", а также скандировали этот лозунг, и другие, вроде "Россия без Путина", "Путин – вор".

Кроме того, аналогичные акции прошли и в других российских городах: Санкт-Петербурге, Владимире, Ярославле, Барнауле, Архангельске, Саратове, Ростове-на-Дону и других. Во многих городах также проходили одиночные манифестации.

Напомним, ранее семья Немцова обвинила российских следователей в том, что они ничего не делают для розыска организаторов и заказчиков убийства.

Мы также писали, что к годовщине убийства политика в прошлом году Госдеп США призвал раскрыть преступление и наказать всех виновных.

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Источники: Интерфакс , ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.