Гибель моряков на подлодке "Лошарик" в России: названа новая версия пожара

Авария могла произойти в тот момент, когда аппарат осуществлял подъем с глубины уже к своему носителю

Субмарина. Фото: REUTERS.

Причиной пожара на секретном глубоководном аппарате Минобороны РФ в Баренцевом море, в результате которой погибли 14 человек, стали проблемы с одной из аккумуляторных батарей. Об этом сообщает русская версия журнала Forbes.

Сообщается, что авария могла произойти в тот момент, когда аппарат осуществлял подъем с глубины уже к своему носителю. В условиях открытого горения и перебоев с электропитанием экипаж аппарата сумел обеспечить подъем и не допустил повреждения установленной на нем атомной установки, что в результате позволило избежать более серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что по неофициальной версии причиной ЧП на субмарине стал взрыв газа, на что указывает контузия пострадавших акванавтов. В российском Минобороны это отрицают.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

Отмечается, что всего на борту подводного судна находились 25 российских офицеров. Все они были приписаны к военной части №45707 в Петергофе. Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что среди погибших было семь капитанов первого ранга.

Деятельность военчасти подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, а информация о ней сопровождается грифом "Совершенно секретно", пишет "Фонтанка".

Официальные представители Минобороны РФ отказались приводить подробности миссии "Лошарика", однако в соцсетях утверждают, что военная часть, к которой были приписаны погибшие моряки, занимается разведкой.

Фото: t.me/s/milinfolive

О самой подлодке известно, что она не носила вооружения, но могла опускаться на глубину до 6 километров.

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