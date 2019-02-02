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"Гиперзвуковые ракеты" России: что известно о новом оружии Путина

Вчера, 13:37

В России разработали "Кинжалы" и "Авангарды", и готовятся работать над новым оружием

Запуск ракеты в России
Запуск ракеты в России. Фото: Минобороны РФ
"Гиперзвуковые ракеты" России: что известно о новом оружии Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/578/cd7/5c5578cd78dde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/578/cd7/5c5578cd78dde.jpg Россия В России разработали "Кинжалы" и "Авангарды", и готовятся работать над новым оружием

После заявления президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и малой дальности было дано распоряжение о разработке гиперзвукового ракетного оружия средней дальности наземного базирования.

Между тем, ранее россияне уже заявляли  о проведении ряда запусков гиперзвуковых ракет, которые отличаются тем, что из-за высокой скорости якобы являются практически неуязвимыми для современных систем противоракетной обороны, существующих в мире.

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Так, в декабре 2018 года в Минобороны РФ уверяли об успешных испытаниях гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", которые проводились на полигоне Кура на Камчатке, за которыми наблюдал российский президент.

В тоже время американский канал CNBC сообщил, что испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, о которой в ходе своего послания к Федеральному Собранию рассказал Путин, в период с января 2017 по февраль 2018 года ни разу не увенчались успехом.

Ранее, в декабре 2016 года, сообщалось о якобы принятии на вооружение российских ВВС гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую устанавливают на самолеты МиГ-31. Стоит отметить, что в распоряжении Путина о приостановке в ДРСМД и начале разработки новых видов оружия говорилось также о необходимости вывести эти ракеты на наземное базирование.

Кроме того, в сети появлялись сообщения о разработке гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", которую россияне намеревались разместить на атомных подлодках и даже называли "убийцей авианосцев".

В свою очередь, американская разведка узнала о планах России начать в 2021 году серийное производство этой ракеты, а после 2022 года – принять ее на вооружение.

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Тег Россия, Путин, оружие, ракеты, кинжал, Авангард, Циркон, гиперзвуковое оружие

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