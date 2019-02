"Гиперзвуковые ракеты" России: что известно о новом оружии Путина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/578/cd7/5c5578cd78dde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/578/cd7/5c5578cd78dde.jpg 2019-02-02T13:37:00+02:00 Россия В России разработали "Кинжалы" и "Авангарды", и готовятся работать над новым оружием

После заявления президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и малой дальности было дано распоряжение о разработке гиперзвукового ракетного оружия средней дальности наземного базирования.

Между тем, ранее россияне уже заявляли о проведении ряда запусков гиперзвуковых ракет, которые отличаются тем, что из-за высокой скорости якобы являются практически неуязвимыми для современных систем противоракетной обороны, существующих в мире.

Так, в декабре 2018 года в Минобороны РФ уверяли об успешных испытаниях гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", которые проводились на полигоне Кура на Камчатке, за которыми наблюдал российский президент.

#VIDEO #RusMoD issues footage of launching #Avangard #missile with hypersonic glider from the Dombarovsky region to engage a target at Kura training ground in #Kamchatka https://t.co/tDfBtMpSpL #Trials #Missiles pic.twitter.com/T8tQx3hd1o