"Гиперзвуковые ракеты" России: что известно о новом оружии Путина
В России разработали "Кинжалы" и "Авангарды", и готовятся работать над новым оружием
После заявления президента России Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и малой дальности было дано распоряжение о разработке гиперзвукового ракетного оружия средней дальности наземного базирования.
Между тем, ранее россияне уже заявляли о проведении ряда запусков гиперзвуковых ракет, которые отличаются тем, что из-за высокой скорости якобы являются практически неуязвимыми для современных систем противоракетной обороны, существующих в мире.
Так, в декабре 2018 года в Минобороны РФ уверяли об успешных испытаниях гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", которые проводились на полигоне Кура на Камчатке, за которыми наблюдал российский президент.
#VIDEO #RusMoD issues footage of launching #Avangard #missile with hypersonic glider from the Dombarovsky region to engage a target at Kura training ground in #Kamchatka https://t.co/tDfBtMpSpL #Trials #Missiles pic.twitter.com/T8tQx3hd1o— Минобороны России (@mod_russia) 26 декабря 2018 г.
В тоже время американский канал CNBC сообщил, что испытания российской крылатой ракеты с ядерным двигателем, о которой в ходе своего послания к Федеральному Собранию рассказал Путин, в период с января 2017 по февраль 2018 года ни разу не увенчались успехом.
Ранее, в декабре 2016 года, сообщалось о якобы принятии на вооружение российских ВВС гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую устанавливают на самолеты МиГ-31. Стоит отметить, что в распоряжении Путина о приостановке в ДРСМД и начале разработки новых видов оружия говорилось также о необходимости вывести эти ракеты на наземное базирование.
Кроме того, в сети появлялись сообщения о разработке гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", которую россияне намеревались разместить на атомных подлодках и даже называли "убийцей авианосцев".
В свою очередь, американская разведка узнала о планах России начать в 2021 году серийное производство этой ракеты, а после 2022 года – принять ее на вооружение.
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